محمد بن راشد يوجه بتوزيع 3 ملايين كتاب على آلاف المدارس في العالم العربي

المصدر: موقع الامارات اليوم

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي بتوزيع 3 ملايين كتاب على آلاف المدارس في عالمنا العربي دعماً للقراءة، وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي «افتتحنا بالأمس مكتبة محمد بن راشد..المكتبة الأحدث عربياً..وجهنا اليوم بتوزيع 3 ملايين كتاب على آلاف المدارس في عالمنا العربي دعماً للقراءة.. رسالة المكتبة عربية، وتأثيراتها الايجابية ستشمل المنطقة باذن الله.. ولدينا تحدي القراءة الذي يضم ٢٢ مليون طالب عربي لدعم رسالة المكتبة».

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