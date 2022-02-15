«النخبة» تتصدر المشهد في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تتصدر أشواط «النخبة» المشهد اليوم ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي. وستقام ستة أشواط لبطولة النخبة، تضم الطيور التي حققت أفضل الأزمنة خلال منافسات البطولة، وبنظام منافسة مفتوح يرفع درجة الترقب والندية بأقوى تحدٍ للصعود على منصة التتويج، في أشواط: فئة الفرخ الشيوخ، فئة الجرناس شيوخ، فئة الفرخ عامة مفتوح، وفئة الجرناس عامة مفتوح، وفئة الفرخ العامة مُلاك، وفئة الجرناس العامة جرناس. وأكد مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث راشد الخاصوني، اكتمال جميع التحضيرات لهذه الأشواط، التي تشكل تجمعاً لأقوى الملاك والطيور، في منافسة مفتوحة يترقبها الجميع سنوياً، من أجل الفوز بهذه الأشواط القوية للنخبة، مع تخصيص جوائز مالية تعتبر الأكبر على مدار الموسم في هذه الأشواط تحديداً.

على صعيد آخر، أقيمت أول من أمس أشواط «الحر» للعامة مفتوح، وكسب فريق الوصل شوط فرخ رئيسي أول، بالطير «المتنبي» بزمن 18.488 ثانية، كما نال الفريق نفسه المركز الثاني بالطير «البحتري» بـ19.497 ثانية، ثم «إس بي كيه» بالطير «إتش 10» بـ20.084 ثانية.

وكسب سعيد هلال المنصوري شوط جرناس رئيسي أول، بالطير «فنان» بزمن 21.978 ثانية، يليه فريق الوصل بالطير «ذهب» بـ22.009 ثانية، ثم منصور علي الكتبي بالطير «13008» بـ22.046 ثانية. وكسب عبدالله سعيد المري شوط حر فرخ رئيسي ثالث، بالطير «الذيب» بزمن 20.659 ثانية، يليه سلطان بن عبدالله المطيري بالطير «الصداوي» بـ21.085 ثانية، ثم محمد علي البلوشي بالطير «كيه بي إس» بـ21.667 ثانية.

وكسب عبدالله سالم حسن شوط حر جرناس رئيسي رابع، بالطير «إتش 2» بزمن 20.838 ثانية، يليه محمد ماضي الهاجري بالطير «ذرب» بـ20.841 ثانية، ثم محمد مبارك بن نايفة بالطير «رعد» بـ21.227 ثانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news