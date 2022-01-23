ارتفاع مستوى المنافسات والتحديات لبطولة فزاع لليولة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قال مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث راشد الخاصوني، إن التتويج بكأس فزاع الذهبي، ضمن منافسات النسخة الـ22 لبطولة فزاع لليولة والنسخة الـ17 من برنامج الميدان، لن يكون سهلاً مع ارتفاع مستوى المنافسات والتحديات التي يتضمنها الحدث، وهو ما يتطلب من الجميع الاجتهاد، خصوصاً في الأدوار المقبلة من أجل تحقيق حلم الفوز بكأس «المراجل» الذي يطمح له جميع شباب الوطن، خصوصاً أنه يحمل اسماً غالياً علينا، كما أنه أفضل تتويج للحفاظ على الإرث الشعبي.

وحجز عوض العامري بطاقة التأهل الثالثة إلى «المربع الذهبي»، بعد تفوقه على أحمد الحبسي، في مواجهة قوية بينهما حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة، بعدما ساد الترقب لمعرفة التصويت الخاص باليولة لتحديد النتيجة النهائية، في الحلقة السابعة التي أقيمت ليلة الجمعة الماضية في المرموم، ضمن منافسات النسخة الـ22 لبطولة فزاع لليولة والنسخة الـ17 من برنامج الميدان.

وانضم عوض العامري في المربع الذهبي إلى كل من راشد بالركاض وفياض العامري، وسط ترقب لمعرفة هوية من سيكمل عقد المتأهلين في الحلقة الثامنة من برنامج الميدان يوم الجمعة المقبل 28 يناير، والذي يتم بثه مباشرة عبر شاشة قناة سما دبي، وإذاعة الأولى.

وانطلق أحمد الحبسي بقوة في البداية، بعدما كسب منافسات السباحة التي أقيمت خلال الأسبوع في مجمع حمدان الرياضي، وتفوق في سباق الـ50 متراً، لينال 10 درجات.

كما حصد الحبسي المركز الأول في سباق الخيل، الذي يمتد لمسافة 1500 متر، ويقام بالتعاون مع شرطة الخيالة بشرطة دبي، فكسب 20 درجة.

قبل أن يبدأ العامري بالعودة تدريجياً، حيث تفوق في «عد القصيد» التي يشرف عليها الشاعر محمد المر بالعبد، لينال 10 درجات.

وجاء فوز الحبسي بمسابقة الرماية ونيله 15 درجة، ليعني اقترابه من حسم بطاقة الصعود، وهو ما زاد من سخونة المنافسة رغم الأجواء الباردة في دورة المرموم، وتحديداً في سباق الهجن الذي كان الخطأ فيه ممنوعاً على العامري، لينجح بكسب السباق الذي أقيم على الهواء مباشرة، ويحقق 20 درجة.

وكان الانتظار لمعرفة هوية من كسب تصويت اليولة، والذي كان من نصيب العامري ليحصد 25 نقطة، رفعت رصيده النهائي إلى 55 درجة، مقابل 45 للحبسي.

وقدم المدربون نصائح لليولة المشاركين في المنافسات، وذلك من خلال تقرير تم عرضه خلال الحلقة لاستعراض جهود فرق العمل في نجاح هذه النسخة وتميزها، واعتبر سعد محمد الطنيجي، من مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي، أن المشاركين قدموا أداء جيداً، وكانت هناك رغبة كبيرة بالتعلم وإتقان المهارات، وأوضح أن الأهم هو كيفية استخراج أفضل ما لدى الخيل في الأمتار الأخيرة من أجل كسب السباق.

من جانبه، أوضح مساعد مدرب في الهجن سيف راشد، أن المشاركين امتلكوا خبرات سابقة في التعامل مع الهجن، وهو ما ساعدهم على نقل المعلومات لهم بكل سهولة، وعزز من قدرتهم على التعامل مع هذا النوع من السباقات، وأن التدريبات التي حرصنا على إقامتها لهم أسهمت في ارتفاع المستوى والتحدي.

• عوض العامري ثالث المتأهلين إلى «المربع الذهبي» لبطولة فزاع لليولة.

راشد الخاصوني:

• التتويج بالكأس الذهبي يتطلب الاجتهاد ومواكبة ارتفاع مستوى المنافسات.

عرض مميز للشلة

قدم مرشان بن نعمان الكعبي فقرة «الشلة»، التي أكد أنها من ألوان الإرث الشعبي، الذي نشأ عليه، ويفتخر بتقديمه وعرض الكثير من أعمال شعراء الوطن فيه، معبراً عن تقديره لجهود مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في إبراز هذا الإرث ونقله للأجيال بكل فخر واعتزاز.

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