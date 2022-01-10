الإثارة تتواصل في أشواط «الشيوخ» في بطولة فزاع للصيد بالصقور

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تواصلت الإثارة في أشواط «الشيوخ» في بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح»، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية في دبي، وسط مستويات قوية وأرقام مميزة في مختلف الفئات.

وشهدت أشواط فئة القرموشة التي أقيمت أول من أمس، فوز فريق «إف 3» بشوط الرمز فرخ، بالطير «6» بزمن 17.155 ثانية، ونال نفس الفريق المركز الثاني بالطير «90» بـ17.250 ثانية، يليه فريق الظفرة بالطير «جي 316» بزمن 17.276 ثانية.

وكسب فريق «إم 7» شوط الرمز جرناس بالطير صعايب بزمن 16.873 ثانية، يليه فريق النيف بالطير «إم 80» بزمن 17.126 ثانية، وثالثاً فريق الظفرة بالطير «جي 110» بزمن 17.272 ثانية.

وفاز فريق الظفرة بشوط الرئيس فرخ بالطير «جي 394» بزمن 17.831 ثانية، ونال نفس الفريق المركز الثاني بالطير «جي 28» بـ17.898 ثانية، وثالثاً فريق «إم 7» بـ17.912 ثانية.

وتفوق فريق «إف 3» في شوط الرئيس جرناس، بالطير «جي 46» بزمن 18.183 ثانية، يليه الظفرة بالطير «جي 83» بـ18,238 ثانية، وثالثاً «إف 3» بالطير «197» بـ18.292 ثانية.

وحقق الظفرة المركز الأول في شوط النقدي فرخ، بالطير «جي 248» بزمن 18.525 ثانية، يليه النيف بالطير «جي 1» بـ18.537 ثانية، وثالثاً «إف 3» بالطير «جي 45» بـ18.574 ثانية.

وتألق فريق «إم 7» في فئة بيور جير التي أقيمت أمس الأول السبت الموافق 8 يناير، ليحصد المركز الأول في شوط فرخ الرمز، بالطير «ذهب» بزمن 17.183 ثانية، يليه فريق «إف 3 -إس» بالمركزين الثاني والثالث، بالطير «بي 73» بزمن 17.223 ثانية، والطير «بي 25» بزمن 17.251 ثانية.

كما حصد «إم 7» شوط جرناس الرمز، بالطير «فرعون» بزمن 17.303 ثانية، وكسب نفس الفريق المركز الثاني بالطير «حطام» بزمن 17,430 ثانية، وثالثاً فريق الظفرة بالطير «إيه 32» بـ17.432 ثانية.

وتفوق فريق «إف 3 -إس» في شوط الرئيس فرخ، بالطير «بي 64» بزمن 16.819 ثانية، كما حقق نفس الفريق المركز الثاني بالطير «بي 11» بـ16.888 ثانية، وثالثاً «إم 7» بالطير «1» بـ16.937 ثانية.

وكسب فريق النيف شوط الرئيس جرناس بالطير «بي 19» بزمن 16.387 ثانية، يليه «إم 7» بالطير مشاغب بزمن 16.397 ثانية، وثالثاً فريق «إف 3» بالطير «50» بزمن 16,431 ثانية.

وكسب فريق «إف 3» شوط النقدي فرخ، بالطير ألماني بزمن 16.312 ثانية، يليه «إم أر إم» بالطير «بي 9» بزمن 16.426 ثانية، وثالثاً فريق الوصل بالطير «بي 3» بـ16.444 ثانية.

وتميزت منافسات الشيوخ بالحضور القوي للإنتاج المحلي للصقور، وهو ما يعكس قدرة هذه الفرق التي باتت تشكل مؤسسات بارزة في رياضة الصيد بالصقور التراثية، خصوصاً أن هناك العديد من الأشواط التي شهدت كسر حاجز الـ17 ثانية، بما يعكس قوة الطيور المشاركة.

• العديد من الأشواط شهدت كسر حاجز الـ 17 ثانية بما يعكس قوة الطيور المشاركة.

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