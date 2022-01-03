«مهرجان ضواحي» يختتم نسخته الـ 10 بمشاركة 37 جهة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أسدلت دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة الستار على فعاليات «مهرجان ضواحي» في نسخته العاشرة والذي نظمته بمشاركة 37 جهة حكومية وخاصة أدت أدواراً مهمة كمشاركة في التنظيم وداعمة وراعية على مدى ثلاثة أسابيع متواصلة.

واستهدفت فعاليات مهرجان ضواحي بفقراتها الكبار والصغار والعوائل بكل أفرادها بحديقة القرائن خمسة في مدينة الشارقة ليشكّل المهرجان أحد البرامج النوعية ومساحة اجتماعية ترفيهية ثقافية تتلاقى في رحابها الأسر مع أبنائها في عدد من الفعاليات التي جرى اختيارها بعناية كبيرة.

وحرصت الدائرة من خلال فعاليات المهرجان على إقامة مسرح لتنظيم الأمسيات والبرامج والسحوبات وبأركان متنوعة منها التراثية والثقافية والاجتماعية بجانب توافر أماكن الترفيه المميزة للأطفال من خلال ورش الرسم وجرى تقديم مسرحيات ومسابقات والساحة الثلجية. كما وفرت الفعاليات أكشاكاً ومحال متنوعة قدمت أشهى المأكولات الشعبية وغيرها إلى جانب المعروضات الأخرى.

وجرى خلال الختام السحب على أربع سيارات من مجموع عشر سيارات جرى تقديمها في إطار جوائز السحب للجمهور.

وتقدمت دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشكر لكل العوائل التي حضرت وتفاعلت وزارت فعاليات المهرجان وأثنت على كافة الجهات والمؤسسات التي بادرت بالمشاركة في هذه الفعالية الاجتماعية ليكون لها حضورها ودورها في خدمة الأسر وأبنائها وبناتها بالفقرات والفعاليات المتميزة.

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