السعودية ‬تمنح خطاط المصحف الشريف السوري عثمان ⁦‪طه‬⁩ الجنسية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

منحت الجنسية السعودية لخطاط المصحف الشريف ، السوري عثمان طه الحلبي تكريماً له لمجهوداته وإخلاصه في العمل.

وبحسب حساب "أخبار منطقة المدينة المنورة" على موقع تويتر، أنه صدر الأمر الملكي بمنح الجنسية السعودية للخطاط السوري عثمان طه، في حين بارك إمام الحرم المكي ماهر المعيقلي في منشوره على فيس بوك: "نبارك للخطاط العالمي (طه عثمان) خطاط المصحف الشريف بصدور الأمر الكريم بمنحه الجنسية السعودية".

وولد الخطاط العالمي في ريف مدينة حلب عام 1934، ووالده الشيخ عبده حسين طه إمام وخطيب المسجد وشيخ كتاب البلد، ومنه أخذ عثمان مبادئ الخط حيث أجاد بشكل كبير خط الرقعة، حسب صحيفة المرصد.

وكتب الخطاط عثمان طه المصحف الشريف أكثر من ثلاث عشرة مرة، وكلها بالرسم العثماني، وطُبِعَ أكثرها وانتشرت في العالم الإسلامي، وعُرف عنه أسلوب متميز في كتابة المصاحف حيث تخلَّص من كثير من التركيبات الخطية التي كانت تُعيق الضبط الصحيح، كما تخلَّص من أشكال بعض الأحرف من خط النسخ تفادياً لالتباسها بحروفٍ أخرى مشابهة لها مثل: الهاء المشقوقة، والميم المطموسة بأنواعها، والراء المعكوفة، وغير ذلك.

وحصل عثمان طه على إجازة في حسن الخط من شيخ الخطّاطين في العالم الإسلامي الأستاذ حامد الآمدي عام 1973م، وعُيّن خطاطاً لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة منذ عام 1988، وكاتباً لمصاحف المدينة النبوية.

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