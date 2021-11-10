إطلاق النسخة العربية من «قاموس مصطلحات كرة القدم»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

في إطار فعاليات الاحتفاء بإسبانيا ضيف شرف الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أطلقت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) النسخة العربية من «قاموس مصطلحات كرة القدم»، وذلك في الجناح الإسباني للمعرض، وبحضور جمهور من محبي كرة القدم الإسبانية.

وعقد الجناح الإسباني جلسة حوارية، شارك فيها كل من مايت فينتور، المديرة الإدارية لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، ودانيال باريغا، مندوب الدوري الإسباني في الإمارات العربية المتحدة، وزكريا مستوي، مقدم برامج تلفزيونية بقناة الشارقة.

وأكدت مايت فينتور، أنها تعتزّ بحضورها في هذا الحدث الثقافي العالمي الكبير، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، وفي إطار الاحتفال بإسبانيا ضيف شرف على المعرض، مشيرةً إلى أهمية هذه الفعاليات في التسويق لكرة القدم الإسبانية، والدوري الإسباني على وجه التحديد.

وأشارت مايت إلى أهمية القاموس في تعزيز جسور الترابط بين الدوري الإسباني وعشاق كرة القدم الإسبانية من الجماهير العربية، إضافة إلى إسهامه في تعزيز معرفة المنطقة العربية بالثقافة الإسبانية، خاصة أن القاموس مبسط وليس معقداً، ويحتوي على مصطلحات كرة القدم فقط، وهو ما يجعله في متناول أي شاب يرغب في التعرف إلى المصطلحات الخاصة بكرة القدم، لاسيما وأنه يشرح طريقة لفظ الكلمات الإسبانية باللغة العربية أيضاً، وهذا يسهل الأمر على فهم تلك المصطلحات بشكل يسير وسهل.

قال دانيال باريغا: «يعد هذا الإنتاج الأدبي الرياضي في غاية الأهمية بالنسبة لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خارج إسبانيا وفي المنطقة العربية بالتحديد».

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