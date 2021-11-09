مؤسس مجموعة «فيوتشر»: الإمارات حققت نجاحا كبيرا في التعامل مع «كوفيد-19»

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

أكد مؤسس مجموعة «فيوتشر»، سايمون بيرجر، أن دولة الإمارات حققت نجاحا كبيرا في تعاملها مع «جائحة كوفيد 19»، متوقعا أن الفعاليات الحية وصناعات الترفيه في العالم ستتعافى بشكل أسرع مما يعتقد الجميع.

وأوضح بيرجر، لـ«الإمارات اليوم»، أن فعالية «فيوتشر وورلد الشرق الأوسط»، والتي ستقام حصرياً لأول مرة في منارة السعديات في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، على مدار 3 أيام من 9 ولغاية 11 ديسمبر 2021، تأتي تأكيدا على مكانة العاصمة الإماراتية كمركز عالمي للأعمال والترفيه. لافتا أن الحدث يضم ثلاث ركائز هي قمة فيوتشر وفيوتشر لايف ومهرجان فيوتشر، وتتضمن قمة فيوتشر مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشات الفكرية بين عدد من المبدعين ورواد قطاع الأعمال مثل جيف هوفمان، مؤسس وكالة السفر الإلكترونية Priceline.comK وآلان بوهيم، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في إتش أند إم، ومايكل وارد، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لهارودز، وريتا كليفتون، خبيرة العلامات التجارية ونائبة الرئيس لدى جون لويس. كما سيشهد البرنامج مشاركات من ممثلي علامات أديداس وتك كرانش وإلكترونيك آرتس وكيرت جيجر وجيم شارك وسبيس إن كي وبوما وغيرها. في حين يتضمن «فيوتشر لايف» ثمانية أنشطة تغطي عدة قطاعات مختلفة منها الموضة، حيث سيحظى الضيوف بتجربة الدخول إلى خزانة ملابس مليئة بالمواد والأقمشة المستدامة والاستمتاع بتجربة أشكال مختلفة من الأزياء عبر مرآة ذكية وتقنية الواقع المعزز الابتكارية. إلى جانب ذلك، ستكون هناك مسابقات وعروض احترافية من فنانين موهوبين وورش عمل لبناء المهارات، فضلاً عن طرح مواضيع متنوعة مثل صناعة وتطوير المحتوى الالكتروني وجذب جمهور وسائل التواصل الاجتماعي، وتضم قائمة المشاركين في هذه الانشطة الترفيهية أسماء تحظى بمكانة بارزة مثل ريبيكا روث من وكالة ناسا، والمؤثرة في مجال التجميل آبي روبرتس ونينتندو جيرل.

وأضاف: «أما مهرجان فيوتشر، فسيشهد حضور أسماء شهيرة مثل الفنان ويزكيد (WizKid)، ونجمة البوب الجامايكية أليشا هارلي، والتي ستقدم مجموعة كاملة من الأغاني الأصلية، وغيرهما من نجوم موسيقى«ريذم أند بلوز»،و«أفروبيتس» و«موسيقى الكترونيكا». لافتا انه ستكون هناك أيضاً عروض الطهي والمسابقات وحوارات تعليمية وورش عمل، وموسيقى الدي جي.

وأرجع سايمون بيرجر اختيار أبوظبي كمدينة لإطلاق«فيوتشر وورلد»، إلى ما تتمتع به من سمعة في تنظيم الأحداث والترفيه، مثل استضافتها نهائي الفورمولا 1، وبطولات الجولف والتنس الكبرى، وبطولة القتال النهائي UFC))، والحفلات الموسيقية الكبيرة بمشاركة أشهر الفنانين في العالم. مشيدا بما تتمتع به العاصمة من مرافق ذات مستوى عالمي، وإمكانيات مذهلة لاستضافة مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية الدولية والإقليمية. متوقعا أنه مع عودة عالم الترفيه إلى التعافي، سيكون هناك المزيد من الفرص الواعدة وأن يشهد قطاع الترفيه في أبوظبي جذب المزيد والمزيد من المهتمين بهذه الصناعة، خاصة مع تزامن هاذ الحدث مع أحداث كبرى تنظمها الإمارات مثل«اكسبو 2020» دبي، وسباق أبوظبي للجائزة الكبرى للفورمولا 1.

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