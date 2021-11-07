محمد بن راشد: الشارقة للكتاب أكبر معرض في العالم في بيع وشراء حقوق النشر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن معرض الشارقة للكتاب أصبح أكبر معرض كتاب في العالم في بيع وشراء حقوق النشر في 2021.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر"" الشارقة للكتاب أصبح أكبر معرض كتاب في العالم في بيع وشراء حقوق النشر في 2021. 15 مليون كتاب من 83 دولة تحت سقف واحد.

وأضاف سموه "أبارك لأخي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي هذا الإنجاز. رجل الثقافة عربياً وعالمياً."



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