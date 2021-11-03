«دبي للثقافة» تعلن عن برنامج العروض المشاركة في «دبي لمسرح الشباب»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن برنامج العروض المسرحية التي تم اختيارها للمشاركة في الدورة الـ12 من «مهرجان دبي لمسرح الشباب»، التي ستقام من 19 إلى 25 نوفمبر الجاري على خشبة مسرح «المسرح للجميع» في «مول الإمارات» بدبي، داعيةً الجميع للمشاركة في هذا الحدث الشبابي السنوي، عبر متابعة وتشجيع ما في جعبته من عروض شيقة.

وأشارت مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، فاطمة الجلاف، إلى أن لجنة تقييم ومشاهدة واختيار العروض، تضمنت كلاً من: الدكتور حبيب غلوم رئيساً، والفنان محمد سعيد السلطي عضواً، والفنان باسم داوود عضواً، وقامت اللجنة بمشاهدة وتقييم 14 عرضاً مسرحياً تقدمت للمنافسة على الجوائز، واختارت ستة عروض من بينها، رأت أنها الأكثر تماشياً مع مجموعة المعايير المحددة للتقييم.

وأضافت: «إننا نعرب عن عميق شكرنا وتقديرنا لجميع الفرق التي تقدمت للمشاركة في هذه النسخة من المهرجان، وللجنة تقييم العروض على الجهود التي بذلتها في عملية الاختيار».

وتُستهل عروض المهرجان الجمعة الموافق 19 نوفمبر الجاري بحفل افتتاحي على المسرح الرئيس في مسرح «المسرح للجميع» في «مول الإمارات» من 7:30 إلى 8:00 مساءً، يليه أول عرض مسرحي بعنوان «ضلع مؤنث سالم»، لفرقة جمعية دبا الحصن للثقافة والفنون والمسرح، وهي من تأليف الفنانة الإماراتية الشابة عبير الجسمي، وإخراج الممثل والمخرج الصاعد محمد جمعة علي، وتستمر من 8:00 إلى 9:00 مساءً، تليها ندوة تطبيقية للمسرحية من الساعة 9:10 إلى 9:30 مساءً في «القاعة».

أما في مساء السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، فالجمهور على موعد مع مسرحية «الفرار» التي ستقدمها فرقة مسرح الفجيرة على خشبة المسرح الرئيس من الثامنة إلى الساعة التاسعة مساءً، تليها ندوة تطبيقية للمسرحية من 9:10 إلى 9:30 مساءً في المسرح الرئيس. المسرحية من تأليف أحمد صالح مهدي، وإخراج الفنان حسين كرم. وفي الموعد نفسه من 21 نوفمبر، ينتظر عشاقَ «أبوالفنون» عرضٌ لمسرحية «الصندوق»، من تأليف الشيخة سارة القاسمي، وإخراج الفنان عبدالله الحريبي، وتقدمها فرقة جمعية شمل للفنون الشعبية والمسرح على خشبة المسرح الرئيس، تليها أيضاً ندوة تطبيقية عن المسرحية.

كما يحمل الإثنين الموافق 22 نوفمبر 2021 حدثاً مميزاً يسبق العرض المسرحي، حيث سيشهد أمسية تكريم شخصية العام المسرحية بين السابعة والثامنة مساءً في «القاعة»، يليه عرض لمسرحية «بلا غطاء»، تؤديها فرقة مسرح خورفكان على المسرح الرئيس من الساعة الثامنة إلى التاسعة مساءً؛ وهي من تأليف تغريد الداوود، وإخراج ياسين بن صالح، ويختتم اليوم بندوة تطبيقية عن المسرحية.

وفي 23 نوفمبر، ستشهد خشبة المسرح الرئيس عرضاً لمسرحية «مطلوب للزبالة»، من تقديم فرقة مسرح ياس، تأليف الكاتب الكويتي عثمان الشطي، وإخراج الفنان خميس اليماحي، تتبعه ندوة تطبيقية للمسرحية في «القاعة». أما المسرحية الأخيرة ضمن باقة العروض فسيتم عرضها على المسرح الرئيس في 24 نوفمبر من الثامنة إلى التاسعة مساءً، وهي بعنوان «في فمي ماء»، من تأليف الكاتب سعود الزرعوني، وإخراج عبدالله المهيري، وتقدمها فرقة مسرح دبي الوطني، تليها ندوة تطبيقية للمسرحية في القاعة.

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