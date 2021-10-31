جائزة عوشة السويدي "فتاة العرب" تستعد لإطلاق دورتها الثانية

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

تستعد جائزة عوشة بنت خليفة السويدي “فتاة العرب"، لإطلاق دورتها الثانية 2021-2022، بأقسام وفروع تضفي إلى الجائزة قيمتها الأدبية، وقيمتها الثقافية بصورة أكثر إبداعاً وحضوراً وإضافة.

تقرر ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي، وهم: د. رفيعة غباش رئيس مجلس أمناء الجائزة، عبد السلام المرزوقي أمين عام الجائزة، د. نادية عبد الوهاب خوندنة، وليد الزعابي، غيث مطر بن مزينة، فهد المعمري، وهزاع أبو الريش.

والجدير بالذكر، أن الجائزة تستمر في دورتها الثانية، واستمراراً للبوادر الثقافية الوطنية المُلهمة، واحتفاءً بالمنتج الثقافي والتراثي لفتاة العرب في إطار تخليد إرثها الشعري الحافل بالتاريخ والروح المحلية والعربية.

حيث تأتي الجائزة تكريماً لمكانة "فتاة العرب" وموهبتها الشعرية الخالدة، وأن يبقى حضور فتاة العرب مستمراً وخاصة بين الأجيال الصغيرة والشابة.

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