«أليس» في الشارقة خلال عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تقدّم «القصباء»، الوجهة السياحية والثقافية والعائلية الترفيهية في الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع «إتش تو برودكشنز»، مجموعة عروض مسرحية مشوّقة تجمع بين الرقصات والألعاب البهلوانية والفن الأدائي، ضمن عرض مسرحي للرواية الشهيرة «أليس في بلاد العجائب»، التي تعدّ من بين أشهر الروايات الخيالية في العالم للكاتب لويس كارول.

تتمحور الرواية والمغامرة الخيالية حول البطلة «أليس»، التي تتبع أرنباً أبيض إلى أن تقع في جحره العميق الذي يقودها إلى عالم آخر خيالي مليء بالكائنات الغريبة.

ستتضمن العروض المسرحية فيديوهات وعناصر مرئية برسوم متحركة في خلفيات المشاهد المسرحية، التي تتفاعل مع الممثلين والجمهور بأسلوب قصصي ممتع. وصممت العروض بشكل مناسب لجميع الأعمار.

ستقام العروض في مسرح القصباء من الغد وحتى السبت المقبل.

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