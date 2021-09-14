مصر: مقبرة الملك زوسر تفتح أبوابها للسياح بعد ترميم استغرق 15 عاماً

المصدر: القاهرة - رويترز

أعادت مصر، اليوم الثلاثاء، افتتاح مقبرة الملك زوسر الجنوبية، التي يرجع تاريخها إلى 4700 سنة، أمام السياح في منطقة هرم سقارة بعد أعمال ترميم استغرقت 15 عاماً.

وتقع المقبرة جنوبي القاهرة بالقرب من الهرم المدرج الشهير - أقدم بناء حجري كبير في مصر- الذي يعود لعصر الأسرة الثالثة، وكان قد أغلق كذلك للترميم حتى مارس من عام 2020.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، إن المقبرة الجنوبية، التي بنيت بين عامي 2667 و2648 قبل الميلاد، ربما تكون خاصة بحفظ أواني الأحشاء الداخلية لزوسر، أو أنها قبر رمزي للملك.

وتحرص مصر على إنعاش السياحة بعد جائحة كوفيد-19، وكشفت النقاب عن اكتشافات أثرية عدة، وافتتحت متحفاً جديداً في الأشهر القليلة الماضية.

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