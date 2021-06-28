القاعة الكبرى في قصر الوطن.. روعة الهندسة والفنون العربية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تجسد القاعة الكبرى بقصر الوطن في أبوظبي، روعة الهندسة المعمارية والفنون العربية التقليدية، إذ استند التصميم الهندسي المميز للقاعة إلى تقسيم الجدران ضمن ثلاثة مستويات، بهدف إظهار هيكل القاعة، المستوى الأول بعلو 6.1 أمتار، والثاني 15.5 متراً، والثالث 21 متراً، فضلاً عن ألواح رخامية كبيرة منحنية يبلغ عددها 12 لوحاً.

يبرز جمال القاعة الكبرى في القبة المركزية الضخمة، التي يبلغ قطرها 37 متراً، وتعد القباب من أبرز ملامح فنون العمارة العربية، إذ يعود استخدام هذه الهياكل الهندسية الفريدة إلى عصر ما قبل الإسلام.

وإلى جانب التصاميم والتركيبات الفنية اللافتة والفسيفساء المتعددة، تضفي الألواح الرخامية العاكسة للصور المزيد من البهاء على ملامح المكان، إذ تم تثبيت هذه الألواح بدقة متناهية إلى جانب بعضها بعضاً، بحيث تعكس كل منها التصميم الأصلي المتطابق للأخرى بتناسق فني وإبداعي فريد.

واعتمدت هذه التقنية الهندسية الفريدة على جميع الجدران للبنية الداخلية، بداية من الجناح الشرقي، ووصولاً إلى الجناح الغربي للقصر.

وتُبرز جماليات فن العمارة العربية بالتفصيل الأنماط والأشكال الهندسية المختلفة، التي تتألق بألوان الأزرق والأصفر والأبيض، المستوحاة من طبيعة المنطقة، حيث يرمز اللون الأزرق إلى مياه الخليج العربي، واللون الأصفر المستوحى من الصحراء التي تعد جزءاً من تضاريس دولة الإمارات، إلى جانب اللون الأبيض الذي يرمز إلى الصفاء والسلام.

• 37 متراً، قُطر القبة المركزية الضخمة في القاعة.

• تصاميم وتركيبات فنية لافتة وفسيفساء متعددة.

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