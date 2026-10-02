تعاون بين «دبي للتصميم» و«الجامعة الكندية»      

وقّع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، مذكرة تفاهم مع الجامعة الكندية دبي، بهدف دعم وتمكين المواهب الناشئة في مجال التصميم، وتعزيز ارتباطها بالقطاع الإبداعي وسوق العمل. وتشكّل المذكرة بداية تعاون بين حي دبي للتصميم وكلية الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في الجامعة، لإعداد وتنفيذ برنامج سنوي يضم فعاليات ومعارض وورش عمل وأنشطة متنوعة، إلى جانب وضع خطط مستقبلية، تتيح للطلبة فرص التدريب العملي لدى الشركات العاملة في الحي، بما يمكنهم من اكتساب خبرات مهنية وتعزيز فرصهم الوظيفية.