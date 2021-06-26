ثوران بركان ميرابي يصل إلى ارتفاع كيلومتر

المصدر: جاكرتا ■ د.ب.أ

ثار بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة بإندونيسيا في وقت مبكر أمس، ما أدى إلى انطلاق سحب من الدخان سريعة التحرك، ودفع بأعمدة الرماد إلى ارتفاع يصل إلى كيلومتر، وفقاً للوكالة الجيولوجية.

وقالت الوكالة الوطنية الجيولوجية الإندونيسية، إن تدفقات ما يطلق عليه الصخور البركانية الفتاتية تحركت ما يصل إلى 3000 متر على المنحدر الجنوبي الشرقي للبركان.

ولم ترد أي تقارير بشأن وقوع إصابات، وظل مستوى التنبيه بشأن البركان عند ثاني أعلى مستوى. ويثور ميرابي، الذي يعد البركان الأكثر نشاطاً في البلاد، بانتظام منذ نوفمبر من العام الماضي. وأدى آخر ثوران مميت للبركان في عام 2010 إلى مقتل أكثر من 340 شخصاً، وتشريد 60 ألفاً آخرين.

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