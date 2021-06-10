مسيرة كفيف رأى الحياة بقلبه في «شاعر المليون»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، صدر العدد (173) من مجلة «شاعر المليون»، مسلطاً الضوء على أبرز الأنشطة والفعاليات الثقافية التي شهدها معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ30 التي اختتمت أخيراً.

ويحتفي العدد الجديد من المجلة بعدد من التجارب الشعرية، التي وصلت إلى الحلقة النهائية من برنامج «أمير الشعراء» في موسمه التاسع.

وتضمن العدد عرضاً عن حياة واحد من أهم أعلام الشعر النبطي، راشد خميس جمعة الحبسي، تحت عنوان «شاعر اليعاربة.. كفيف رأى الحياة بقلبه». كما استذكر أبرز محطات الموسم الثامن من برنامج «شاعر المليون».

وقدمت أكاديمية الشعر عدداً متنوّعاً من الأنشطة، وعرضت مجموعة من الإصدارات الجديدة، التي تخصصت بالأدب الشعبي والعربي بشكل عام، ولاقت إقبالاً لافتاً عليها من زوار معرض أبوظبي للكتاب.

وفي استطلاع موسّع تحدث عدد من الشعراء العرب عن الموسم التاسع من «أمير الشعراء»، مؤكدين أنه منح الفرصة من جديد لمجموعة من الشعراء المتميزين من مختلف الدول كي يقدموا أنفسهم لجمهور الشعر العربي.

وفي استطلاع آخر أشاد طلبة الموسم الدراسي الـ13 في أكاديمية الشعر بالفرصة التي منحتها لهم الأكاديمية خلال الموسم، للتعرف إلى فنون الكتابة الشعرية، والاقتراب أكثر إلى عوالم القصيدة.

كما ضم العدد مجموعة من القصائد لشعراء شاركوا في «أمير الشعراء» بموسمه التاسع، وفي باب حوارات، التقت المجلة الباحث البحريني مبارك العماري، الذي تحدث عن تجربة الشاعر ابن حبتور، وحرصه الدائم على حماية اسمه من الاندثار. إضافة إلى حوارات مع عدد من نجوم مسرح شاطئ الراحة، وهم: زينب جبار (العراق)، السيد خلف أبوديوان (مصر)، محمد التركي (السعودية)، ونجم «شاعر المليون» في موسمه الثامن الشاعر السوري مهنا الماضي.

• مجموعة من القصائد لشعراء الموسم الأخير من البرنامج.

• العدد يضم حوارات مع عدد من نجوم مسرح شاطئ الراحة.

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