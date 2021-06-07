الناشئة يتدرّبون على صناعة الفيلم والفنون

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

في إطار حرصها على تنشئة أجيال مبدعة، قادرة على الابتكار في مختلف المجالات، تنظم «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، خلال الشهر الجاري، مجموعة من البرامج والورش المجانية النوعية افتراضياً، عبر تقنيات الاتصال المرئي.

تركز البرامج على تنمية مهارات منتسبي ناشئة الشارقة في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً، وتطوير قدراتهم في ريادة الأعمال، والآداب واللغات، والرياضة، والفنون بمختلف أنواعها، والعلوم والتكنولوجيا، ومهارات الحياة.

ويشمل شهر يونيو باقة من البرامج والورش المبتكرة، منها ورشة «صناعة الفيلم»، بالتعاون مع مؤسسة فن، وثلاث ورش في الفن التشكيلي من تقديم الفنانة التشكيلية تالين باليان، تحمل الورشة الأولى عنوان «صحارى الشارقة»، والثانية «الفن التجريدي بالخط العربي»، أما الثالثة فتأتي بعنوان «الفن التجريدي وشاطئ الشارقة».

كما تضم قائمة برامج ناشئة الشارقة خلال هذا الشهر برنامجاً بعنوان «نمّ مهاراتك»، لإكساب المشاركين المهارات المختلفة التي تواكب احتياجات سوق العمل، ويقدمه الدكتور أحمد تهلك، رئيس مجلس إدارة ليفن بيرت للتدريب والاستشارات، وبرنامجاً آخر بعنوان «صوّر واعرض منتجك»، ويقدمه مبارك محبوب، وهو مدرب تصوير فوتوغرافي وفيديو، ويتعلم المشاركون خلال البرنامج أسرار وفنون تصوير المنتجات بطريقة عصرية.

وتستقبل ناشئة الشارقة مشاركات المبدعين في كتابة النصوص المسرحية في «مسابقة الكتابة لمسرح الناشئة»، التي تستهدف الفئة العمرية من 10 إلى 35 عاماً، لتتيح لهم فرصة المشاركة بإبداعاتهم في نصوص مسرحية تناقش اهتمامات فئة الناشئة.

كما تتضمن قائمة البرامج برنامجاً بعنوان «نادي الكتاب.. اقرأ»، بالتعاون مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، إذ سيتم إرسال صندوق القراءة الذي يحتوي على كتاب ممتع وهدايا مسلية لكل مشارك، على أن يلتقي المشاركون في جلسة افتراضية نهاية الشهر لمناقشة الكتاب وإبداء آرائهم فيه.

وتواصل ناشئة الشارقة برنامج «علماء غيروا العالم»، لتعريف المشاركين بأهم إنجازات وإبداعات العلماء الذين أسهموا في صنع الحضارة البشرية، وغيروا العالم أدباً وعلماً، وبرنامج «روبوتات EV3 – مستقبل الطاقة»، الذي يؤهل المشاركين لخوض المسابقات المحلية والعالمية عبر التعرف إلى مكونات الروبوت EV3، ومهارات أداء مهمات برمجية، إضافة إلى برنامج «وقت الرياضة»، الذي يضم مجموعة من التمارين الرياضية، ومحاضرات تثقيفية لجعل ممارسة الأنشطة الرياضية منهج حياة.

فنون العرائس

تستمر ورشة «إنجاز العرض»، ضمن برنامج فنون العرائس التي يتعرف المشاركون خلالها إلى محاور عدة، بداية بالفكرة والكتابة، ومروراً بالتصميم والأداء، وصولاً إلى الإخراج، بما يؤهل المشاركين لإتقان كل مراحل وتفاصيل عرض احترافي بفنون العرائس.

• البرامج تركز على تنمية مهارات منتسبي ناشئة الشارقة في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً.

• «نمّ مهاراتك» تواكب احتياجات سوق العمل.

• «علماء غيروا العالم» يعرّف بأهم إنجازات الذين أسهموا في صنع الحضارة.

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