«روميو وجولييت» بنسخة عصرية في أوكرانيا

المصدر: كييف - رويترز

في مدينة إيفانو-فرانكيفسك الأوكرانية، تُعرض نسخة عصرية من مسرحية الكاتب الإنجليزي الشهير وليام شكسبير «روميو وجولييت».. أما ساحة العرض فهي قاعات داخل مصنع سوفيتي قديم.

قبل بدء العرض يحصل المشاهدون على خوذات وخريطة للتجول بين ورش المصنع وقبو المسرح. ويتبع الجمهور الممثلين عبر مواقع مختلفة وتبدأ مشاهدة العرض من زوايا مختلفة.

وأضفى روستيسلاف درجيبلسكي، رئيس جمعية المسرح في إيفانو-فرانكيفسك ومخرج المسرحية، لمحة عصرية على قصة الحب الشهيرة.. وبدلاً من افتتاح العمل بمشهد حفل راقص في منزل كابوليت، يلتقى روميو وجولييت في ملهى ليلي.

وقال درجيبلسكي لـ«رويترز»: «هذا الموقع شديد الصعوبة.. لكنه ملائم تماماً لإلقاء الضوء على انهيار الروحانية والحب لدى روميو وجولييت والعالم من حولهما». أما مشهد القُبلة الشهير في الشرفة بين روميو وجولييت فيحدث في برج مراقبة بالمصنع.

بينما قال الممثل الشاب أوليه باناس الذي جسد شخصية روميو إنه شعر بالرهبة عندما شاهد خشبة المسرح في المصنع القديم لأول مرة.

وأضاف «فمن جانب، هذا الموقع يبتلع الممثل ومن الصعب ألا تتوه داخل هذا المكان الضخم. لكنه من جانب آخر يضيف قيمة لأداء الممثل ومشاعره. المنطقة الباردة الضخمة والسلالم.. كل هذه العناصر تعزز مشاعر الفنان».

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