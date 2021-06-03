«نيبلونجن المسرحي» يعود إلى مدينة فورمس الألمانية

المصدر: فورمس (ألمانيا) ■ د.ب.أ

بدأت الاستعدادات لمهرجان نيبلونجن المسرحي في مدينة فورمس غرب ألمانيا، بعد أن ألغي العام الماضي بسبب جائحة «كورونا».

ومن المنتظر أن يقدم المهرجان عروضه من 16 يوليو إلى أول أغسطس المقبلين.

من جانبه، قال المدير الفني للفرقة المسرحية في فورمس، توماس لاه، إن «هناك روح انطلاق سائدة، وشعوراً نادراً جميلاً، لتعذر إقامة المهرجان في العام الماضي».

وستعرض الفرقة المسرحية في فورمس، هذا العام، مسرحيتها «لوتر» للمؤلف لوكاس بيرفوس، وإخراج المجرية ايلديكو جاسبار، وتدور حول الإصلاحي الشهير مارتين لوثر، وسيقام المهرجان في مسرح الهواء الطلق عند الكاتدرائية في فورمس، وسيخضع لخطة صحية شاملة، منها السماح بحضور نحو 530 مشاهداً في المسرح الذي يضم نحو 1400 مقعد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news