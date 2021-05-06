«دبي وتراثنا الحي» يجتذب 42 ألف زائر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجحت فعاليات النسخة الـ11 من مهرجان «دبي وتراثنا الحي»، الذي نظمته هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، في القرية العالمية بدبي تحت شعار «عبقرية الحرف التقليدية في الإمارات»، في استقطاب أكثر من 42 ألف زائر، رغم الظروف الاستثنائية التي اتسمت بها نسخة هذا العام.

وقالت مدير إدارة البرامج الثقافية والتراثية في «دبي للثقافة»، فاطمة لوتاه: «نجحت الدورة الـ11 من مهرجان (دبي وتراثنا الحي)، التي اختتمت أخيراً، في تحقيق نتائج نعتبرها مميزة، نظراً للظروف التي يمر بها العالم أجمع، بسبب جائحة (كوفيد-19)».

وأضافت أن القرية العالمية، التي اختتمت فعاليات موسمها الـ25 أخيراً، تُعد «الوجهة المثلى لتنظيم فعاليات المهرجان، وإبراز التراث الوطني والإرث الحضاري لدولة الإمارات، وإتاحة الفرصة أمام جمهور كبير للتعرف إلى حرفنا التقليدية، تماشياً مع جهود الهيئة في صون التراث ودعم الحرفيين والفنانين المحليين، والحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية، وبما يعزز من مكانة دبي على خريطة السياحة الثقافية العالمية، والذي يشكل أحد المحاور القطاعية لخارطة طريق استراتيجيتنا 2025».

وعلى مدار أكثر من أربعة أشهر، استقطب مهرجان «دبي وتراثنا الحي»، الذي تزامن تنظيمه مع احتفال القرية العالمية بيوبيلها الفضي، نحو 42 ألفاً و329 زائراً، وشهد تنظيم ست مسابقات تراثية وثقافية متنوعة ومبتكرة، مع مشاركة ثماني فرق شعبية إماراتية ببرامج الفنون التراثية المحلية المتميزة طوال فترة المهرجان.

ورحب المهرجان بزوار القرية العالمية يومياً ببرنامجه الحافل بموضوعات شتى شملت القهوة الشعبية، الغرفة التقليدية، المطبخ الإماراتي، مهنة الطواش، المطوعة، الحرف التقليدية المعروضة في أرجاء المهرجان، ومعارض بيع التمور، فضلاً عن الجلسات الحوارية والتثقيفية الافتراضية مع مختصين في مجال الثقافة والتراث ومقدمي ورش وإعلاميين بهدف إتاحة الفرصة أمام الجمهور للاطلاع على أهم ملامح التراث الإماراتي وعاداته وتقاليده الأصيلة. وأعلنت «دبي للثقافة» في بيان أن «المهرجان نجح في تحقيق الأهداف المرجوة منه، والمتمثلة في رفع مستوى الوعي حول أصول التراث المادي وغير المادي لدولة الإمارات من خلال تسليط الضوء على قيمه الغنية بين جميع شرائح المجتمع، وكشف وتعزيز وتطوير المواهب والموهوبين في حقل الثقافة والفن والتراث».

وحرصت «دبي للثقافة» على توفير بيئة آمنة وصحية لزوار المهرجان والمشاركين فيه، من خلال اعتمادها عدداً من الإجراءات والتدابير الوقائية.

الأنشطة نُظّمت ضمن بيئة آمنة وصحية.

فاطمة لوتاه:

«الدورة الـ11 من المهرجان نجحت في تحقيق نتائج نعتبرها مميّزة».

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فرق شعبية إماراتية قدمت عروضاً مميّزة.

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