ميغان ماركل: «المقعد» بدأ كقصيدة لزوجي

المصدر: لندن - وكالات

أنجزت دوقة ساسكس ميغان ماركل كتاب أطفال مستوحى من العلاقة بين زوجها هاري وابنها آرتشي، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا».

ويحمل أول كتاب لميغان للأطفال عنوان «ذا بينش» (المقعد)، ويدور حول الرابطة الخاصة بين الأب والابن، من وجهة نظر الأم، حسبما أعلنت دار «راندام هاوس تشيلدرنز بوكس» للنشر أول من أمس.

وسيطرح الكتاب المصور للبيع في الثامن من يونيو المقبل. ويعرض الكتاب صوراً تروي أحداثه من أعمال الفنان الأميركي كريستيان روبنسون، فيما سجلت الدوقة الصوت في النسخة المسموعة من الكتاب.

وقالت ميغان الأميركية، الحامل في أنثى: «بدأ (ذا بينش) كقصيدة كتبتها لزوجي في عيد الأب، بعد شهر من ولادة آرتشي».

وكان الأمير هاري وميغان قد أعلنا قبل عام انسحابهما من العائلة المالكة البريطانية بسبب عدم قدرتهما على تحمل قيود صارمة للغاية.

وانتقد الزوجان في مقابلة أجرتها معهما الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري في مارس الماضي عبء الضغط الإعلامي وعنصرية بعض أعضاء العائلة الملكية، وقالا إن عضواً في العائلة لم يسمّياه أبدى «مخاوف» إزاء لون بشرة الطفل المنتظر خلال حمل ميغان ماركل بنجلهما آرتشي.

إلا أنهما أوضحا في كواليس المقابلة وبعيداً عن الكاميرا أن الأمر لا يتعلق بالملكة إليزابيث الثانية ولا بزوجها الأمير فيليب.

ويقيم هاري وميغان في كاليفورنيا، وجسّدا رغبتهما في العمل من أجل القضايا الإنسانية من خلال إنشائهما مؤسستهما الخيرية «آرتشويل»، وهي أيضاً مؤسسة للإنتاج المرئي والمسموع وقعت عقدين مربحين مع منصتي «نتفليكس» و«سبوتيفاي».

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يونيو المقبل سيطرح «ذا بينش» المصور للبيع.

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