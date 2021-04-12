20 وجهاً ثقافياً تزيّن مكتبة الصفا بشكل دائم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم معرض «وجوه ثقافية»، الذي شاركت به الهيئة في نسخة هذا العام من مهرجان طيران الإمارات للآداب بشكل دائم في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، لإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرف إلى نخبة من روّاد الثقافة في الإمارات والعالم.

وتسعى «دبي للثقافة»، عبر المعرض الدائم الذي يضم 20 وجهاً ثقافياً، إلى تمكين أفراد المجتمع الذين لم تتح لهم الفرصة لزيارة منصة المعرض خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب في فبراير الماضي من خوض تجربة مبتكرة يثرون بها معارفهم حول عدد من روّاد الكلمة العرب والأجانب، فضلاً عن الاستمتاع بلوحات مبدعة بريشة الفنان السوري حسن إدلبي تحتفي بوجوه كوكبة من المبدعين.

وأكدت الهيئة أن الخطوة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى جعل الثقافة متاحة في كل مكان، ولجميع فئات المجتمع، كما تعكس الدور الذي تلعبه مكتبة الصفا للفنون والتصميم كحاضنة نموذجية للإبداع والثقافة في الإمارة.

ويحتفي معرض «وجوه ثقافية»، الذي يحتضنه ركن المعارض في مكتبة الصفا، برموز ثقافية، من بينهم الشاعر سلطان بن علي العويس، والشاعر والباحث أحمد راشد ثاني، والشاعر حبيب الصايغ، والشاعر محمود درويش، وأديب نوبل نجيب محفوظ، والشاعر نزار قباني، والأديب غازي القصيبي، والدكتورة رفيعة غباش، والأديب محمد المر، وغيرهم من وجوه الثقافة المحلية والعربية والعالمية.

من جهته، أعرب حسن إدلبي عن سعادته بانتقال المعرض إلى مكتبة الصفا، لينال حقه ويكون متاحاً لأفراد المجتمع، ولتتم دعوة طلبة المدارس ليتعرفوا إلى عدد من رموز الثقافة والإبداع في الوطن العربي والإمارات تحديداً، متمنياً أن يحظى المعرض باستحسان الجمهور.

وقال: إن «مشاركتي مع (دبي للثقافة) في هذه المبادرة تُعد إضافة جديدة لمسيرتي الفنية، فمن جهة كانت فرصة مهمة لي للعمل في مجال رسم الوجوه الواقعية، فلطالما شكّل الكاريكاتير والمبالغة بالشكل ملعباً لي، ولكن لهذا المعرض خصوصيته، إذ اختارت الهيئة أن أرسم وجوهاً واقعية. وكانت اللوحات الناتجة تعبر عن الشخصية من الداخل والخارج، عبر دراسة البعد النفسي لها، وليس فقط رسم الوجه. ومن جهة أخرى، رسمت جميع اللوحات بشكل رقمي (ديجيتال)، وهذه أيضاً المرة الأولى التي أعرض فيها صوراً مرسومة ديجيتال وليس على ورق أو قماش».

وتابع إدلبي: «من الجميل تحويل روّاد الأدب والثقافة إلى نصوص بصرية مرسومة بتقنيات حديثة. فهذه الوجوه حفرت في وجدان الناس كأسماء، ونسعى إلى تكريسها في ذاكرتهم البصرية أيضاً. ولدي طموح لجمعهم في كتاب وزيادة العدد لتكريم عمالقة الثقافة والأدب والتذكير بهم».

• نجيب محفوظ ومحمود درويش ومحمد المر ونزار قباني من بين وجوه المعرض.

حسن إدلبي:

• «مشاركتي مع (دبي للثقافة) في هذه المبادرة تُعد إضافة لمسيرتي الفنية».

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