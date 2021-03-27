«ثقافة وسياحة أبوظبي» تطلق حملة جديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أول من أمس، حملتها الجديدة «أهلاً بالربيع»، التي تقدم من خلالها عروضاً حصرية على الأنشطة للمجتمع المحلي والزائر في الفنادق والمطاعم المشاركة، خلال الفترة الممتدة من 25 مارس الجاري إلى 10 أبريل.

وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، علي حسن الشيبة: «تعد حملة أهلاً بالربيع ثمرة الجهود التعاونية بين القطاعين العام والخاص في قطاع السياحة المحلي، لدعم المساعي المتواصلة للدائرة من أجل الارتقاء المستمر بالتجارب السياحية داخل العاصمة». وأضاف «تمثل الحملة الجديدة دعوة مفتوحة توجهها الدائرة إلى المجتمع بالدولة على نطاق أوسع، للاستمتاع بتجارب جديدة، واستكشاف التنوع الذي تمتاز به أبوظبي، والتعرف إلى سماتها الأصيلة بطريقة شاملة». وستقام الحملة بالتزامن مع مبادرة شهادة الأمان Go Safe التي أطلقتها الدائرة، وتم حتى الآن اعتماد أكثر من 95% من فنادق الإمارة. ويضمن البرنامج التزام المؤسسات الفندقية بإرشادات النظافة والسلامة الصارمة، لتوفير أعلى قدر من الطمأنينة للمقيمين والزوار.

علي الشيبة:

«الحملة دعوة لاستكشاف التنوع الذي تمتاز به أبوظبي، والتعرف إلى سماتها الأصيلة بطريقة شاملة».

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