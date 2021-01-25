5 مصورين يستعرضون قصصاً إنسانية في «إكسبوجر 2021»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) أن خمسة من أفضل مصوري العالم سيشاركون في دورته الخامسة، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

ونقل المصورون الخمسة قصصاً عالمية مهمة، وأسهموا بنشر الوعي حول العديد من القضايا الإنسانية والبيئية، في الوقت الذي لم تغفل فيه عدساتهم توثيق سحر الطبيعة وتاريخ العالم.

والمصورون الخمسة هم: برنت ستيرتون، من جنوب إفريقيا، الحائز جوائز عدة، والذي كرّمته منظمة الأمم المتحدة تقديراً لأعماله حول البيئة وفي مجال تعزيز الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة «الإيدز»، وجايلز دويلي، المصور المتخصص بالصور والأفلام الوثائقية، الذي يركز على الأثر الإنساني الطويل المدى للصراعات، وتران توان فيت، من فيتنام، المتخصص في مجال السفر والفنون الجميلة والتصوير الثقافي الذي حصد جوائز عالمية، وباولا برونشتاين، المصورة الصحافية الأميركية المعروفة بتوثيق الحالات الإنسانية، وعبدالله البقيش، المتخصص في تصوير المدن.

ومن خلال أعمالهم المرئية الإبداعية، تمكن هؤلاء المصورون من تحدي أصعب الظروف ونجحوا في توثيق القصص التي لم تحظ بالشهرة، لكنها بالغة الأهمية لتعزيز الوعي بأبرز القضايا الملحة في جميع أنحاء العالم.

للإطلاع على الـ5 مصورين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news