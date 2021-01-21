%90 تخفيضات في أول نسخة افتراضية من «بيغ باد وولف»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بشراكة ثقافية بين هيئة الشارقة للكتاب وشركة «بيغ باد وولف» العالمية، تنطلق خلال الفترة من 23 حتى 25 يناير الجاري فعاليات أول نسخة افتراضية من سوق تخفيضات الكتب «بيغ باد وولف - دولة الإمارات» بتخفيضات تصل إلى 90%، وذلك عبر منصة «نون» للتسوّق الإلكتروني.

ويأتي الانطلاق الذي يجمع على منصة واحدة آلاف العناوين والمؤلفات من مختلف الحقول المعرفية، كأول فعالية تقام بين الهيئة و«بيغ باد وولف»، بعد توقيع اتفاقية الشراكة التي أبرماها بهدف تنظيم أكبر سوق لتخفيضات الكتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في خطوة تعزز الجهود التي تبذلها الهيئة لدعم صناعة النشر، وتيسير وصول القراء إلى مجموعة واسعة من الكتب من جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: «يشكّل الحدث خطوة جديدة تتماشى مع أهداف الهيئة واستراتيجيتها في تعزيز مكانة الشارقة على خارطة العمل الثقافي إقليمياً وعالمياً، وتكريس ثقافة القراءة في نفوس جميع أفراد المجتمع، كما حرصنا على أن يسهم الحدث في تطوير اقتصاد جديد قائم على المعرفة يبني جيلاً جديداً قادراً على رفد المسيرة التنموية بالكثير من المنجزات».

وتابع رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «الظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا قادت إلى استحداث حلول مبتكرة تستند الى التقنيات التكنولوجية الحديثة، حيث استطاعت متاجر الكتب الالكترونية خلال الربع الأخير من العام الماضي أن تحقق قفزات كبيرة وغير مسبوقة».

وقال الشريك المؤسس لسوق «بيج باد وولف» لبيع الكتب، أندرو ياب: «أصبحت (بيج باد وولف) من أبرز فعاليات بيع الكتب منذ انطلاقها عام 2018 في دبي، إلا أننا لم نتمكن من إقامتها العام الماضي نظراً للظروف التي فرضها انتشار فيروس (كوفيد-19)، ويسرنا أن نفتح أبوابنا مجدداً للقراء وفقاً لاستراتيجية جديدة تضمن حصول جمهورنا على التجربة المتميزة التي عهدها، من خلال تقديم تشكيلة واسعة من أفضل الكتب وبأسعار مخفضة حصرياً عبر منصة (نون) الإلكترونية».

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