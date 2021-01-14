ختام مثير لـ «المحلي» في «فزاع للصيد بالصقور»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت أشواط «المحلي» على وقع منافسة مثيرة وقوة كبيرة في فئة «شاهين»، ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، وتختتم منافساتها يوم غدٍ الجمعة، بعدما نجحت منذ مطلع الشهر الجاري في تعزيز الموروث الشعبي، وإبراز هذه الرياضة التراثية تحديداً بأبهى حلة.

وفي أشواط المحلي لفئة شاهين التي أقيمت أمس، كسب راشد غصاب بالخالص شوط شاهين فرخ رئيس أول، بواسطة الطير «غبه»، الذي قطع مسافة السباق بزمن 18.408 ثانية، كما نال الصقار نفسه المركز الثاني بالطير «ابومعارك» بزمن 18.639 ثانية، وبالمركز الثالث فريق «أم أر أم» بالطير «أس أن 9» بزمن 19.214 ثانية.

ونال فريق الوصل المركز الأول في شوط شاهين جرناس رئيس أول، بواسطة الطير «أتش 1» بزمن 19.341 ثانية، وجاء ثانياً «أم أر أم» بالطير «14» بزمن 19.473 ثانية، وبالمركز الثالث سعيد هلال المنصوري بالطير «الضايع» بزمن 19.548 ثانية.

وكسب فريق «اليلايس» شوط شاهين فرخ رئيس ثانٍ، بالطير «في 40» بزمن 18.037 ثانية «الأسرع خلال الأشواط»، يليه أحمد خلف بالجافلة بالطير «ظن» بزمن 18.195 ثانية، وثالثاً خليفة أحمد بن مجرن بالطير «مدريد 87» بزمن 18.481 ثانية.

وفي شوط شاهين جرناس الرئيس الثاني، حقق المركز الأول علي سعيد المنصوري بالطير «اسود» بزمن 18.362 ثانية، يليه فريق «أف 3» بالطير «أس أتش 31» بزمن 18.754 ثانية، وثالثاً فريق دبي بالطير «خمسين» بزمن 18.778 ثانية.

الأقرب إلى التراث

وأكد الصقار سلطان أحمد ثاني الفلاسي أن هذه الفئة تعتبر الأقوى والأقرب إلى التراث، ما يشجع الصقارين على الاهتمام بها، وتعكس الأزمنة القياسية والتنافس القوي في جميع الأشواط مدى الاهتمام بها، وقال: أحرص على نقل هذه الرياضة التراثية إلى أبنائي، لذلك سأقوم بإشراكهم في منافسات الناشئين، وهم حاضرون خلال هذه الأشواط من أجل الاستفادة وكسب الخبرة للمستقبل، وأنا سعيد للغاية باهتمامهم ووجودهم الدائم وحرصهم على إتقان هذه الرياضة التراثية.

تفوق

وأكد الصقار خليفة عبيد المهيري، من فريق «اليلايس»، أحرص دائماً على السعي للتفوق وتحقيق المراكز الأولى، وجاء التوفيق هذه المرة بحصد المركز الأول بواسطة طير قوي تم إعداده بشكل جيد لهذا الموسم، وهو ما عكسه الرقم الذي حققه. بينما أرجع النجاح بشكل كامل لجهد الفريق الذي اجتهد، من أجل الظهور بهذه الصورة الإيجابية.

مشاركة رومانية

شهدت المنافسات مشاركة الروماني فيكتور ماتوتا، الذي بات ضيفاً دائماً على البطولة، بحرصه على المشاركة منذ سنوات طويلة وحقق اليوم المركز السادس، وقال: أعمل بمجال الصقور، ما شجعني على امتلاك الصقر الخاص بي، وأحاول دائماً تحقيق أفضل نتائج ممكنة في ظل أنها هواية في الوقت الحالي لكنني متعلق بها كثيراً، وأعشق الأجواء الجميلة في هذه البطولة الرائعة. وتابع: سبق أن حالفني الحظ بالوجود في المراكز الـ10 الأولى، بعدما حققت المركز التاسع، وفي كل عام أسعى لأن أحقق مركزاً أفضل من ذلك.

في أشواط المحلي لفئة شاهين، كسب راشد غصاب بالخالص شوط شاهين فرخ رئيس أول.

نال فريق الوصل المركز الأول في شوط شاهين جرناس رئيس أول، بواسطة الطير «أتش 1».

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