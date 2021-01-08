مزاينة الإبل في الظفرة.. مشاركة إماراتية وخليجية واسعة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تشهد أشواط الثنايا المجاهيم في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة في دورته 14 مشاركات إماراتية وخليجية واسعة، ضمن مسابقات الأسبوع العاشر من المهرجان في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وتفقد القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، اللواء فارس خلف المزروعي، موقع المهرجان، خلال جولة صباحية، تابع خلالها الإجراءات المتبعة في مزاينة الإبل، حيث التقى لجان التحكيم والفحص الطبي والفرز.

وسيجري اليوم إعلان نتائج أشواط الثنايا المجاهيم للشرايا والتلاد، التي خصصت لها 30 جائزة قيمة موزعة على ثلاثة أشواط، يشارك بها أبناء القبائل من الإمارات والخليج، ضمن مسابقات الأسبوع العاشر من المهرجان، وهي (شوط شرايا لأبناء القبائل، شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح - يسمح بالشركاء، شوط تلاد لأبناء القبائل)، وذلك بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم.

كما تبدأ اليوم الإبل المشاركة في أشواط الحول - المجاهيم ضمن أشواط الشرايا والتلاد، بالدخول إلى الشبوك المخصصة، وسيتم إعلان نتائجها غداً، حيث تشمل ثلاثة أشواط هي (شوط شرايا لأبناء القبائل، شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح - يسمح بالشركاء، شوط تلاد لأبناء القبائل)، وقد خصص لها 30 جائزة قيمة، كما سيتم غداً إعلان نتائج شوطي إبل أصحاب السموّ الشيوخ شوط (مفاريد، حقايق، لقايا) و(شوط ايذاع، ثنايا، حول)، وقد خصص لكل شوط خمس جوائز قيمة.

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