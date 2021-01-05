«فزاع للصيد بالصقور»: مستويات متقاربة في أشواط «الشيوخ»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

واصل فريقا الظفرة و«أف 3»، أول من أمس، تفوّقهما في أشواط «الشيوخ» في ثاني أيام منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستمر حتى 16 الجاري في منطقة الروية بدبي. وحصد فريق الظفرة للصيد بالصقور المركز الأول في ثلاثة أشواط، فيما نال «أف 3» الريادة في شوطين من بين الأشواط الخمسة التي أقيمت في ثاني أيام البطولة في أشواط «الشيوخ»، والتي كانت مخصصة لفئة «جير تبع».

وحقق الظفرة المركز الأول في شوط جير تبع فرخ الرمز بواسطة الطير «تي 123» الذي قطع المسافة بزمن 17.255 ثانية، يليه ثانياً فريق «أف 3» بالطير «1» بـ17.624 ثانية، وبالمركز الثالث فريق الظفرة بالطير «تي 114» بـ17.640 ثانية.

وكسب فريق «أف 3» شوط جير تبع جرناس الرمز بواسطة الطير «خطير» بزمن 16.650 ثانية، وجاء ثانياً «مدريد» للفريق نفسه

بـ16.878 ثانية، وثالثاً الظفرة بالطير «55» بـ17.009 ثانية.

وتوّج فريق الظفرة بشوط جير تبع فرخ رئيسي بواسطة الطير «تي 47» بزمن 17.263 ثانية، يليه الطير «تي 118» للفريق نفسه

بـ17.302 ثانية، وثالثاً فريق «أف 3» بالطير «مدريد 29» بزمن 17.423 ثانية. ونال فريق «أف 3» المركز الأول في شوط جير تبع جرناس رئيسي بالطير «عريون» الذي سجل زمناً قدره 16.599 ثانية، وهو أفضل توقيت يحققه طير في البطولة حتى الآن، يليه فريق الظفرة بالمركز الثاني بالطير «150» بزمن 16.634 ثانية، ثم الطير «تي 54» للفريق نفسه بزمن 16.701 ثانية. ونال الظفرة المركز الأول في شوط جير تبع فرخ نقدي بالطير «تي 125» قاطعاً المسافة بزمن 17.485 ثانية، يليه «أف 3» بالطير «2» بزمن 17.658 ثانية، ثم فريق «واي إل أس» بالطير «إل أم» بزمن 17.803 ثانية. ورحب راشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالمشاركين وفرق العمل الذين عملوا بجد واجتهاد لإحياء التراث المتمثل في هذه البطولات الضخمة، وأشار إلى قيمة الجوائز المالية التي تبلغ 47 مليون درهم في 177 شوطاً تقام في بطولة فزاع للصيد بالصقور، وبطولة فخر الأجيال، هذا الموسم. وأكد بن مرخان، أن الجهود التي قامت بها اللجنة المنظمة سعت من خلالها إلى التسهيل على المشاركين من خلال التطبيقات الذكية، والحرص على سلامة وصحة الجميع، وذلك مع انطلاق المنافسات بكل أريحية وترتيب انعكس على قوة المنافسة في أشواط الشيوخ تمهيداً لاستكمال أشواط بقية الفئات، كما يشهد الموسم الحالي استكمال تخصيص أيام لدوري الإمارات للصيد بالصقور، بعد النجاح الذي حققه العام الماضي.

إجراءات احترازية وتدابير صحية

وضعت اللجنة المنظمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية في أولوية قائمة الترتيبات الخاصة بالحدث، وهو ما انعكس من خلال تطبيق التباعد بين المشاركين، والالتزام بلبس الكمامة داخل الخيمة الذكية للمنافسات، مع توافر جميع الإجراءات الخاصة بالإسعاف لمواجهة الظروف الطارئة ليبقى الجميع في أمان خلال المنافسات.

القرموشة

تختتم اليوم أشواط «الشيوخ» بإقامة منافسات «القرموشة»، وتشمل أشواط: جرناس رمز وفرخ رمز وجرناس رئيسي وفرخ رئيسي وفرخ نقدي.

- راشد بن مرخان: 47 مليون درهم جوائز مالية لـ 177 شوطاً هذا الموسم.

- «عريون» يحقق أسرع توقيت منذ انطلاق الحدث بـ 16.599 ثانية.

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