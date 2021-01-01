تراث السعودية بمعرض تشكيلي في الدمام

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

يشارك 37 فناناً تشكيلياً في المعرض الفني «الريشة الذهبية»، الذي يفتتح اليوم بالدمام في المملكة العربية السعودية.

وقال المشرف على تنظيم المعرض، مصطفي درويش، إن «الريشة الذهبية» هو معرض لـ«الفن التشكيلي الشامل» وسيستمر 10 أيام، وهي دورته الأولى، حيث من المقرر أن يقام ثلاث مرات في العام، برعاية رئيس مؤسسة تسكين لخدمات الضيافة، عبدالعزيز خالد الحميدان.

وأشار إلى أن المعرض يأتي في إطار السعي لتعظيم دور مجتمع الاقتصاد والأعمال في دعم وإثراء المشهد التشكيلي السعودي، وتقديراً لدور الفنون التشكيلية في خدمة المجتمع.

ولفت إلى أن الأعمال المقدمة بالمعرض من لوحات ومنحوتات، تتناول تراث المملكة وطبيعتها الخاصة، ومعالم تاريخها وحاضرها.

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