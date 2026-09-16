108% قفزة في مبيعات الكتب.. «أبوظبي للكتاب» يبدأ دورته الـ35 بانطلاقة قياسية

سجّل معرض أبوظبي الدولي للكتاب في اليوم الأول من دورته الخامسة والثلاثين مؤشرات نمو لافتة في المبيعات والإقبال الجماهيري، عكست اتساع أثر المعرض الثقافي والاقتصادي، وقدرته على تحويل المشاركة الدولية الواسعة إلى تفاعل فعلي مع الكتاب وبرامجه المعرفية.

وأظهر التقرير اليومي للمعرض أن قيمة مبيعات الكتب في اليوم الأول مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي ارتفعت بواقع 97%. أما عدد الكتب المبيعة، فسجل نمواً بنحو 108% وبذلك لم يقتصر النجاح على زيادة القيمة المالية للمبيعات، بل امتد إلى اتساع قاعدة اقتناء الكتب نفسها، وهو المؤشر الأكثر ارتباطاً برسالة المعرض الثقافية وتشجيع القراءة.

ووفقاً للتقرير ذاته، فإن عدد الزوار في اليوم الأول من المعرض، الذي انطلق في 13 سبتمبرالجاري، حقق ارتفاعاً بنسبة 11% عن اليوم نفسه في العام 2025، وترافق ذلك مع قفزة أكبر في النشاط التجاري، إذ ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة93% ما يعني أن قيمة الإنفاق داخل المعرض نمت بوتيرة تفوق كثيراً نمو أعداد الزوار.