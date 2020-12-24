«رسالة من تحت القدمين» في مركز تشكيل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ضمن موسم الربيع 2021 في مركز تشكيل بمنطقة ند الشبا (1) في دبي، تقدم الفنانة البصرية، ميس البيك، المقيمة في دبي، معرضاً فردياً هو الأول لها تحت عنوان «رسالة من تحت القدمين»، الذي يجمع سلسلة من الأعمال الفنية المتنوّعة، التي تتناول العلاقة متعددة الأوجه بين موضوعات اللغة والجسد والجغرافيا، في الفترة من 12 يناير حتى 28 فبراير المقبلين. ويضم برنامج المعرض جولات تعريفية مجانية، وحوارات عبر الإنترنت، وإطلاق كتاب، وورشة عمل للفنانة.

ويعدّ المعرض تتويجاً لعملية البحث والتطوير التي قامت بها ميس البيك لمدة عام كأول فنانة ضمن برنامج تشكيل للممارسة النقدية - نسخة 2020، تحت إشراف المرشدَين آلاء يونس ولورنس أبوحمدان.

من جهتها، قالت نائبة مدير «تشكيل»، ليسا باليتشغار: «يعدّ برنامج تشكيل للممارسة النقدية مشروعاً رائداً، وأول برنامج متخصص موجّه للفنانين الناشئين في الإمارات، ويسعدنا من خلال هذا المعرض أن نحتفي بأول فنانة تستكمل برنامجنا في عامه السادس».

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