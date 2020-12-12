«الأوبرا تصل إليكم» مباشرة من باريس.. بـ12 يورو

المصدر: باريس - أ.ف.ب

في ظل استمرار تدابير مكافحة كوفيد-19 في فرنسا، يقدم راقصو دار الأوبرا في باريس الأحد، للمرة الأولى في تاريخ هذه المؤسسة العريقة، عرضاً كبيراً لرقص الباليه يمكن متابعته رقمياً بمقابل مادي.

وتُطلق منصة «الأوبرا شي سوا» (الأوبرا تصل إليكم) رسمياً غداً الأحد مع عمل لرقص الباليه من القرن الـ19 بعنوان «لا بايادير» أعاد تصميم لوحاته راقص الباليه الراحل الشهير رودولف نورييف، وفي الإمكان متابعته مقابل 11,90 يورو.

ومع تعذر إقامة أي حفلات قبل نهاية العام الجاري، تقدم هذه المنصة نموذجاً هجيناً يمزج بين المضامين المجانية وتلك المدفوعة، وتضم حتى الآن 34 عملاً تشمل عروض باليه وأوبرا وحفلات موسيقية.

وبعد سيل العروض القديمة التي بُثت مجاناً عبر الإنترنت خلال تدابير الإغلاق الأولى في الربيع الماضي، ومع استمرار الجائحة، تستعين دور الرقص والأوبرا الخاصة المحرومة من الجمهور، بصورة متزايدة إلى تقديم عروض عبر البث التدفقي يمكن مشاهدتها بمقابل مالي.

وستبث دار «رويال باليه» في لندن عرضاً مباشراً للباليه الشهير «كسارة البندق» يراعي تدابير مكافحة كوفيد-19 في 22 ديسمبر الجاري، بعد سلسلة عروض رقمية مدفوعة قدمتها منذ سبتمبر الماضي.

وتعتمد دار الباليه الوطنية الهولندية الأسلوب عينه إذ ستبث أمسية ميلادية في 19 الجاري. كما ستبث دور الباليه في مونتي كارلو عرضين اعتباراً من الثلاثاء على منصتها الجديدة التي تتيح للمشاهد اختيار الزاوية التي يرغب في متابعتها من خلال أربع كاميرات تنقل العرض.

وقامت دار الأوبرا في باريس بـ«اختبار» الشهر الماضي عبر بثها مباشرة عبر «فيس بوك» أمسية للرقص المعاصر بمقابل مالي، تابعها 8500 متفرج رقمي.



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