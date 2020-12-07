«طيران الإمارات للآداب»: المهرجان يحتفي بالقصص التي تجمع الناس

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

قالت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، إن أصدقاء ومحبي مهرجان طيران الإمارات للآداب على موعد مع مزايا استثنائية عند تجديد عضويتهم في برنامج أصدقاء المؤسسة لهذا العام، إذ سيحصل أصدقاء المؤسسة على عضوية سارية لمدة سنتين، تتضمن أولوية الحجز وحسومات على تذاكر المهرجان، إضافة إلى العديد من المزايا المدهشة الأخرى.

وفي معرض حديثها عن المميزات التي تمنحها عضوية أصدقاء مؤسسة الإمارات للآداب، أضافت بلوكي أن «أصدقاء مؤسسة الإمارات يمثلون العالم على اختلاف ثقافاته، وإننا نشعر بالامتنان لدعمهم المستمر»، وتابعت «ومع أن عضوية أصدقاء المؤسسة تقدم مجموعة متميزة من المزايا، إلا أننا نعلم أن معظم أصدقاء مؤسستنا يدعموننا، لأنهم يؤمنون بما نقوم به، ويقدرون الأدب والدور الذي يقدمه للحضارات. لقد غيّر الوباء أشياء كثيرة، وشمل ذلك حتى بعض الميزات التي يتوقعها جمهورنا في المهرجان، إنه عام صعب بالنسبة لنا جميعاً، ونحاول بذل ما في وسعنا لتقديم الأفضل للجميع، ولأصدقاء مؤسسة الإمارات للآداب، إذ يحمل برنامج أصدقاء المؤسسة قيمة أفضل هذا العام، ويشتمل على مزايا الحسم بنسبة 10% على التذاكر، وأولوية الحجز قبل طرح التذاكر للجمهور، مع الحرص على توفير عدد محدود من المقاعد بسبب التباعد الاجتماعي، وكذلك يمنح برنامج أصدقاء المهرجان الأصدقاء فرصة حجز أفضل المقاعد».

ويحتفي المهرجان بالقصص التي تجمع الناس من جميع الأعمار والجنسيات، وتقدم لهم الإلهام والمتعة، وعلى الرغم من تفردها هذا العام واختلافها عن الأعوام السابقة، إلا أنها ستظل نابضة بالحياة، وتظل موضوعاتها ومضامينها ملهمة لكل الجماهير. التذاكر مطلوبة لحضور الجلسات، حتى الجلسات المجانية، لضمان الحفاظ على عدد الزوار، بما يتوافق مع الإرشادات والتعليمات، وسيتم ترقيم المقاعد وتخصيصها عند شراء التذاكر. وإضافة إلى أولوية الحجز، سيحظى أصدقاء المؤسسة بحسم بقيمة 10% على تذاكر المهرجان وبعض فعاليات وورش مؤسسة الإمارات للآداب المختارة، وحسومات ومزايا حصرية لأعضاء برنامج مؤسسة الإمارات للآداب على مدار عامين من العضوية، مثل حسم 10% لدى منافذ كوستا في الإمارات العربية المتحدة ومتجر مجرودي للكتب، إضافة إلى حسم 10% على جميع الورش والدورات التدريبية التي تقيمها أكاديمية الإعلام الجديد. وستكون هناك أيضاً دعوات لفعاليات مختارة من فعاليات برنامج مؤسسة الإمارات للآداب على مدار العامين. وتستمر العضوية لمدة 24 شهراً من تاريخ التسجيل، وتتوافر في أربع فئات: العضوية الفردية، العضوية المزدوجة، وعضوية الأسرة، وعضوية الناشئين، وتبدأ قيمة العضوية بـ100 درهم إماراتي. ولطالما رحّب محبو الكتب بإهداء العضوية في السنوات السابقة. ويحرص المهرجان على الالتزام التام بجميع لوائح وإرشادات السلطات الصحية في دبي للوقاية من «كوفيد ــ 19»، وسيلتزم التزاماً تاماً بمراقبة تدابير التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن الثلاثة التي تقام فيها الفعاليات، والالتزام بوضع الكمامات، وقياس درجة الحرارة. ويقام المهرجان بالشراكة مع الراعين المؤسسيين، «طيران الإمارات» وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة التي تعنى بالتراث والفنون والثقافة في الإمارة.

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