دبي: حفلات فنية وعروض حية احتفالاً باليوم الوطني الـ 49

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف دبي عدداً من أبرز المطربين والموسيقيين الموهوبين احتفالاً باليوم الوطني الـ49، حيث تتواصل الفعاليات التي تتضمن مجموعة من الحفلات، والعروض الموسيقية، وعروض الألعاب النارية والأضواء، حتى الخامس من الشهرالجاري. وقامت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة باختيار نخبة من الفنانين الذين سيقدمون مجموعة متنوعة من ألوان الموسيقى تلبيةً لأذواق الجمهور من جميع الأعمار والثقافات، وذلك مع الحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة الجمهور.

الموسيقى العربية

وستتيح دبي لسكانها وزوارها فرصة الاستمتاع بأمسيتين من الموسيقى والأغاني العربية والخليجية في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي. وتقدم حفلات اليوم الوطني لدولة الإمارات بالتعاون مع MBC للجمهور غداً الأربعاء أمسيةً تحييها الفنانة بلقيس والفنان محمد الشحي، حيث تتمتع بلقيس بشعبية كبيرة في دولة الإمارات وخارجها، كما حصلت على نجمة تحمل اسمها في ممشى المشاهير بدبي، فيما يحظى الفنان محمد الشحي بشهرة واسعة على مستوى المنطقة في غناء القصائد الشعرية وأسلوب الغناء الخليجي. فيما تستضيف حفلات اليوم الوطني لدولة الإمارات، بالتعاون مع MBC أيضاً، بعد غد الخميس، الفنان عيضة المنهالي والفنانة شمة حمدان في حديقة برج بارك. ويتميز عيضة بكونه ملحناً وشاعراً يغني غالباً بدون آلات موسيقية، وهو معروف في جميع أنحاء المنطقة بعد أن أصدر ألبومه الأول «مهما جرى» في عام 2002. وتبع ذلك إصدار ستة ألبومات أخرى، بالإضافة إلى الأغنية المنفردة «متصوع». أما شمة حمدان، فقد نجحت في الوصول إلى المراحل النهائية في برنامج المواهب التلفزيوني الشهير «آرابز جوت تالنت» في عام 2012 عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاماً فقط، وتحظى شمة بشعبية كبيرة في جميع أنحاء المنطقة من خلال أغانيها الشهيرة «الحلا صوبك» و«معجبة» و«نحن هنا».

وستلتزم جميع الحفلات باتباع معايير صارمة للصحة والسلامة بهدف مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحماية الحضور، ويشمل ذلك إلزام الجمهور بارتداء الكمامات في جميع الأوقات. يذكر أن الدخول إلى الحفلين مجاني، لكنه يتطلب التسجيل المسبق من خلال الموقع الإلكتروني www.nationaldaydubai.com.

مواهب محلية

من جهة أخرى، يقدم عرض HomeGrown Beats مجموعة مختارة من المواهب الشابة التي تؤدي تشكيلة متنوعة من ألوان الموسيقى خلال احتفالات اليوم الوطني، حيث يقدم حسان أحمد، الملقب بـ«بيج هاس»، عرضاً يوم السبت المقبل على مسرح مول الإمارات. وتشمل هذه المجموعة التي تسلط الضوء على الفنانين المحليين، وتقدم منصة للمواهب الشابة الرائدة لإظهار مهاراتهم، بافوري وبليل ودينا ستارز ومدين حمزة ونغم دبال، وإس جي & أحمدو وصهيب أليسس. علماً بأن أسعار تذاكر العروض التي تُقام بالتعاون مع بلانك سبيس أوبن مايك تبدأ من 45 وحتى 125 درهماً، ويبدأ العرض الأول في تمام الساعة 8:30 مساءً.

نجوم عالميون

يقدم المغني ومؤلف الأغاني العالمي مايكل روزنبرغ، المعروف باسم باسنجر، عدداً من أشهر أغانيه على مسرح دبي أوبرا يوم الجمعة المقبل. وبدأ باسنجر تقديم العروض المباشرة في عام 2007 كفرقة موسيقية كاملة، لكنه أصبح يقدم عزفاً منفرداً في ما بعد، ويعد باسنجر أحد أكثر الفنانين المحبوبين في المملكة المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث حازت كلمات أغانيه إعجاب الكثيرين في مختلف أنحاء العالم. وتبدأ أسعار التذاكر من 295 درهماً.

حفلان لبلقيس والشحي الأربعاء، وعيضة المنهالي وشمة حمدان الخميس.

المغني العالمي «باسنجر» يقدّم عدداً من أشهر أغانيه على مسرح دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news