«الشارقة للكتاب» يستضيف مبدعين من نيوزيلندا حتى كندا

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف معرض الشارقة الدولي للكتاب عن أن فعاليات دورته الـ39، التي تنطلق في الرابع من نوفمبر المقبل، ستستضيف نخبة من الكتّاب والشعراء والمفكرين الأجانب، الذين سيثرون حوارات المعرض.

وتنظم هيئة الشارقة للكتاب المعرض، هذا العام، تحت شعار: «العالم يقرأ من الشارقة»، حتى 14 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

ويحلّ على الحدث الثقافي الأبرز في المنطقة المحاضر العالمي في تطوير الذات، الأميركي برنس إيا، الذي يعتبر واحداً من المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما قدمه من مقاطع مصورة ملهمة في العديد من القضايا المجتمعية، شاهدها أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم، يرافقه المؤلف ورائد الأعمال الأميركي روبرت كيوساكي، صاحب الكتاب الشهير «الأب الغني والأب الفقير».

وسيكون جمهور المعرض على موعد، خلال الفعاليات الثقافية التي تنظم عن بُعد، مع المؤلف الكندي يان مارتيل صاحب رواية «حياة باي»، التي مكّنته من الفوز بجائزة مان بوكر الأدبية عام 2002، والتي ترجمت لفيلم سينمائي حصد شهرة، ونال أربع جوائز أوسكار.

ويستضيف المعرض الروائي والمؤرخ الفرنسي جيلبرت سينويه، الذي يمتلك في رصيده الإبداعي ما يزيد على 30 رواية وسيرة يتناول في معظمها العالم العربي، من أبرزها رواية «الصقر» التي يتطرق من خلالها إلى الحديث عن شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويشارك في الحدث هذا العام، أيضاً، المؤلف البريطاني إيان رانكين، الذي يعد أحد أكثر كتّاب الروايات البوليسية مبيعاً حول العالم، ومؤلفة كتب الأطفال الإيطالية إليزابيتا دامي، صاحبة سلسلة «جيرونيمو ستيلتون وثيا ستيلتون»، التي ترجمت لأكثر من 49 لغة، وبيع منها نحو 180 مليون نسخة.

كما يستضيف الحدث الشاعرة والروائية النيوزيلندية لانغ ليف، والشاعرة الكندية ذات الأصول اللبنانية نجوى ذيبان، والكاتب الكندي نيل باسريشا، والمؤلف والناشر الأميركي مايكل أنديرلي، والمستشرق الروسي جينادي جورياتشكين، والكاتب والطبيب والباحث ياسر عقل، والكاتب السياسي الهندي شاشي ثارور، ومواطنه الروائي رافيندر سينغ. ومن المملكة المتحدة، يشارك بالمعرض الكتّاب: كيت موس، وريتشارد أوفيندين، وميراندا مالينز، وياسمين اليبهاي-براون، وأميهير بووس.

روائيون

كيمبرلي جونز.

تستضيف الدورة الـ39، من معرض الشارقة الدولي للكتاب، من الولايات المتحدة الروائية والمخرجة كيمبرلي جونز، والروائي تيم ويستوفر.

ومن إسبانيا سيحضر الروائيان أليكس شيكو وفلورنسيا ديل كامبو، ومن إيطاليا الروائي كارلو لوكاريلي، ومن باكستان أويس خان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news