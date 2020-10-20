الشيخ الأخضر يروي مغامراته لجمهور «حكايتي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يحل الشيخ عبدالعزيز النعيمي، الشهير بالشيخ الأخضر، ضيفاً على البرنامج الحواري «حكايتي» الذي تعرضه قناة الشارقة، ليروي جانباً من رحلاته ومغامراته بين قارتي آسيا وأوروبا، وصولاً إلى أدغال إفريقيا وغاباتها.

ويكشف الشيخ الأخضر للمشاهدين، اليوم، أبرز المواقف والتحديات الصعبة التي تعرض لها، والمغامرات الشيقة التي خاضها، أثناء أسفاره وتنقلاته بين الدول.

ويتطرق الشيخ الأخضر خلال الحلقة التي يقدمها الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، إلى مختارات من محاضراته المتميزة والملهمة في المجالات الإدارية المختلفة، ودورها في إلهام الشباب، وتعزيز شغفهم، وتشجيعهم على الإقدام والمبادرة، وتقبل ثقافة الآخر، ونشر ثقافة الحب والسلام.

ويعتبر الشيخ عبدالعزيز النعيمي، الحاصل على ماجستير في العلوم وإدارة البيئة، أحد أكثر الناشطين في مجالات الحفاظ على البيئة، وهو سفير مشروع إيكو للريادة المستدامة، وسفير دولي للمسؤولية المجتمعية، وثاني سفير عربي للمنظمة العالمية لحماية الأرض ونشر السلام بين الشعوب، فضلاً عن امتلاكه مهارات الغوص وحب المغامرات.

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