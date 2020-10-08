10 ورش تعرف الأجيال الجديدة بصناعة الأفلام

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة «فنّ» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، عن تفاصيل الفعالية الاستثنائية التي تنظمها تحت شعار «الفنّ يجمعنا»، وتستضيف خلالها نخبة من الفنانين والخبراء والمتخصصين في مجال الصناعة السينمائية العرب والأجانب، خلال الفترة من 12 - 16 الجاري، ليقدموا مجموعة من الأنشطة والورش الفنية.

وتأتي الفعالية - التي تقام عن بُعد - انطلاقاً من رؤية مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الذي تم تأجيله هذا العام بسبب أزمة «كورونا»، إذ تسعى المؤسسة من خلالها إلى إبقاء عشاق السينما على مقربة من جماليات الفنّ السابع وصنّاعه، وتواصل تقديم الإبداعات السينمائية والفنية في مختلف الظروف.

وسيكون الجمهور خلال الفعالية على موعد مع 10 ورش عمل فنية وتطبيقية ومعرفية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، انسجاماً مع رؤية المؤسسة لأهمية تمكين الأجيال الشابة بالمهارات والنصائح التقنية سهلة التطبيق والتعرّف إلى آخر ما توصلّت له صناعة الأفلام.

وسيكون الحضور على موعد مع ورشة عمل بعنوان «اقلبها» الاثنين المقبل (6:30-7:30 مساء)، إذ يعرّف الرسام والمخرج فادي سيرياني، الأطفال على عالم الرسوم المتحركة من خلال التركيز على طريقة عمل كتب الرسوم المتحركة.

وعند الثامنة مساءً من اليوم نفسه، تنظم ورشة العمل الثانية بعنوان «تصوير الفيديو بالهاتف» يقدمها المصور العماني حسين البحراني. بينما يقدم المصور ريان باليس، خلال ورشة عمل «حيل التصوير والرسم الضوئي» من 9:30 حتى 10:30 مساءً. وتنطلق فعاليات الثلاثاء المقبل بورشة عمل تقدمها المصورة فاطمة عمر بعنوان «صناعة خلفيات التصوير» (6:30 مساءً). ويقدم المصور أسامة الإبراهيم الورشة الثانية بعنوان «تصميم صور ال GIF» (8:00 مساءً).

وبورشة بعنوان «عجلة الألوان»، تقدمها فاطمة الحارثي. وتقدم شركة «Nikon» الساعة 9:30 مساءً الجلسة الثانية بعنوان «مدخل إلى التصوير».

وتعقد المصورة آمنة بن خلف ورشة عمل بعنوان «أساسيات التصوير» الخميس المقبل عند الثامنة مساءً. وتستهل شركة Nikon فعاليات اليوم الأخير (16 الجاري) من «الفنّ يجمعنا» بورشة «مدخل إلى تصوير الفيديو». وتختتم أمي سميد، الرئيس المشارك للرسوم المتحركة في شركة والت ديزني، فعاليات «الفنّ يجمعنا»، بورشة «صناعة شخصيات الرسوم المتحركة في ديزني».

فعاليات «الفنّ يجمعنا» ستختتم بورشة صناعة شخصيات الرسوم المتحركة في ديزني.

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