نورة الكعبي تبحث مع وزير الثقافة الإسرائيلي تعزيز العلاقات بين البلدين

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

عقدت وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، اجتماعاً بتقنية الاتصال المرئي مع وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، حيلي تروبر، لبحث علاقات التعاون الثقافي، في ضوء معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وبحث الجانبان تعزيز قنوات الحوار بين المجتمع الإبداعي الإماراتي والإسرائيلي، من خلال مبادرات ترسخ السلام والتسامح كقيم إنسانية مشتركة. وقالت نورة الكعبي: تمثل الثقافة الجسر الذي يبني الثقة بين الشعوب والمجتمعات، ويرسم المستقبل المشرق الذي تستحقه الأجيال القادمة. دولة الإمارات تمد يدها، دائماً، لتحقيق السلام والتعايش في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأشارت نورة الكعبي إلى أن المجتمعين الإبداعيين الإماراتي والإسرائيلي، يتمتعان بحيوية ومرونة، وقدرة على إلهام العالم، من خلال إنتاج ثقافي وإبداعي متجدد، في مختلف المجالات الأدبية والفنية.

وناقشت نورة الكعبي مع الوزير الإسرائيلي أوجه التعاون المستقبلي في القطاع الثقافي والإبداعي، في مجالات الفن السينما والمسرح والتأليف والنشر، وتشجيع المبدعين والفنانين على المشاركات المتبادلة في المعارض والفعاليات والمبادرات التي تقام في البلدين.

كما استعرضت نورة الكعبي استراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية، التي تعمل وزارة الثقافة والشباب على تطويرها، بهدف تعزيز إسهام الاقتصاد الإبداعي في المنظومة الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال الإبداعية، وكيفية تطوير شراكة استثنائية في هذا القطاع الحيوي. واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارة الثقافة والشباب، ووزارة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، لوضع الخطوط العريضة للتعاون الثقافي المستقبلي.

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