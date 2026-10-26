نيابة عن رئيس الدولة.. نورة الكعبي تحضر مراسم إحياء الذكرى الـ 70 للثورة المجرية عام 1956

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضرت وزيرة دولة، نورة بنت محمد الكعبي، المراسم الرسمية لإحياء الذكرى الـ70 للثورة المجرية والكفاح من أجل الحرية عام 1956، التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست.

وأقيمت المراسم بحضور رئيس المجر، أندراس بالينت باكا، ورئيس وزراء المجر، بيتر ماجيار، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية في المجر، أنيتا أوربان، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الدولية.

ونقلت نورة الكعبي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس وزراء المجر، بيتر ماجيار، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل ماجيار، نورة الكعبي، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأكدت نورة الكعبي اعتزاز دولة الإمارات بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمعها مع المجر، وأهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام البلدين المشترك بتطوير شراكات بنّاءة وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتعكس مشاركة دولة الإمارات في هذه المناسبة علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربطها بالمجر، إلى جانب التزام البلدين المشترك بتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل والتعايش السلمي.