سلطان العميمي ضيف «نادي القراء»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنظم هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات «نادي القراء»، جلسة حوارية تستضيف خلالها مدير أكاديمية الشعر في أبوظبي، الروائي والشاعر والناقد الإماراتي سلطان العميمي.

وسيسلط المبدع الإماراتي، خلال الجلسة التي تنظم في 16 الجاري، الضوء على تجربته الشعرية والروائية، وشغفه بالأدب الشعبي وأبحاثه في حقول الثقافة والتراث، إلى جانب المحطات المهنية والعملية في حياته.

وتأتي الجلسة ضمن سلسلة جلسات حوارية مفتوحة أمام الجمهور ينظمها «نادي القراء» عن بُعد، بهدف جمع القراء ومحبي الكتاب مع نخبة من المبدعين العرب والأجانب، في إطار رسالة هيئة الشارقة للكتاب وجهودها الرامية إلى تعزيز الحراك الثقافي ودعم صناعة المعرفة.

يذكر أن العميمي ينظم الشعر الفصيح والشعر النبطي، وصدرت له روايتان: «ص. ب 1003» و«غرفة واحدة لا تكفي»، بالإضافة إلى ثلاث مجموعات قصصية: «الصفحة 79 من مذكراتي» و«تفاحة الدخول إلى الجنة» و«غربان أنيقة»، ونُشر الكثير من قصصه في مجلات وصحف عربية، كما تُرجمت بعض قصائده إلى اللغة الإنجليزية.

وستحاور العميمي، خلال الجلسة التي تعد الثالثة ضمن فعاليات النادي، الإعلامية ندى الشيباني، ويمكن للراغبين في المشاركة، الانضمام إلى المنصة الرقمية للهيئة عبر تطبيق «زووم» على الرابط: https:/‏/‏bit.ly/‏3heUrt2، كما ستبث الجلسة مباشرة عبر صفحتي الهيئة على «فيس بوك» و«إنستغرام».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news