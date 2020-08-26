معرض يسلط الضوء على إبداعات مصممات واعدات

المصممات يقدمن منتجات متنوّعة. من المصدر

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، ينظم «دبي آوتليت مول» معرضاً لتسليط الضوء على مسيرة المرأة الإماراتية، وإبراز إنجازاتها.

ويهدف المعرض - الذي ينظم بدعم جمعية إبداعات التعاونية الحرفية وشرطة دبي - إلى دعم وتعزيز دور المرأة الإماراتية في شتى المجالات. وسيشهد المعرض مشاركة مجموعة من سيدات الأعمال الإماراتيات، والمصممات الإماراتيات الناشئات، لعرض منتجاتهن المنزلية المتنوّعة.

طباعة
أعلى