معرض يسلط الضوء على إبداعات مصممات واعدات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، ينظم «دبي آوتليت مول» معرضاً لتسليط الضوء على مسيرة المرأة الإماراتية، وإبراز إنجازاتها.

ويهدف المعرض - الذي ينظم بدعم جمعية إبداعات التعاونية الحرفية وشرطة دبي - إلى دعم وتعزيز دور المرأة الإماراتية في شتى المجالات. وسيشهد المعرض مشاركة مجموعة من سيدات الأعمال الإماراتيات، والمصممات الإماراتيات الناشئات، لعرض منتجاتهن المنزلية المتنوّعة.

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