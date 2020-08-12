«صيفنا سعادة».. رمسات وفعاليات غير تقليدية

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

يواصل البرنامج الصيفي «صيفنا سعادة» تقديم فعاليات وأنشطة وورش متنوعة، في جوانب معرفية وثقافية ورياضية وترفيهية لمختلف أبناء المجتمع.

واستقطبت الفعاليات أكثر من 1200 مشارك عبر الموقع الإلكتروني، خلال أسبوعين فقط من انطلاق البرنامج الذي تنظمه حكومة عجمان، وشهد تفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، بلغت أكثر من 4000 لمختلف البرامج التفاعلية، خصوصاً مسابقة «رمستنا»، التي تسلّط الضوء على أبرز كلمات اللهجة الإماراتية، وتعزز مفهوم نشرها بين أبناء المجتمع من خلال طرحها في سياق أمثلة شعبية.

وقال رئيس اللجنة التوجيهية للبرنامج، أحمد الرئيسي، إن «ما يميز (صيفنا سعادة) هو نوعية الفعاليات التي تخرج عن النمط التقليدي لتستثمر مواهب الشباب، وتنمي قدراتهم، وتغرس في نفوسهم حب التنافس في رحاب الوطن، فضلاً عن كونها تناسب كل فئات وشرائح المجتمع، وتسعى لتمكين الأسرة، ما جعل هذه المبادرة محطة مهمة لمعظم الأسر المواطنة والمقيمة في الإمارة».

وأضاف «استقطبنا نخبة من المدربين والخبراء، الذين وضعوا بصمة في كل ورشة، فصممنا ورشاً تطرح للمرة الأولى، منها ورش الرياضات الإلكترونية، وورش الكتابة الإبداعية، وغيرها من الورش المتخصصة في مجالات مختلف».

ودعا الرئيسي الأسر والشباب للاستفادة من الدورات والورش والمسابقات خلال الفترة المتبقية من البرنامج.

وشهدت البرامج والمبادرات المجتمعية التي تضمنها البرنامج 120 مشاركة، منها مشاركة 50 أسرة في مسابقة «أسرة وطن»، التي تهدف لإبراز دور الأسر المتميزة في المجتمع الإماراتي.

وتميز «صيفنا سعادة» بإقبال كبير على البرامج والمبادرات الدينية والثقافية، إذ شارك أكثر من 1445 شخصاً في مسابقة «رمستنا» التي تطرح على منصة «إنستغرام»، فيما شهدت مبادرة تحفيظ القرآن مشاركة 120 شاباً وفتاة، تم توزيعهم على ثلاث فئات.

كما لاقت مسابقات صناعة المحتوى إقبالاً من المشاركين في أول أسبوعين من انطلاق البرنامج، إذ سجل في مسابقة الإلقاء الصوتي 160 موهوباً، واجتذبت مسابقة فيلم عجمان مشاركة 10 أفلام، أما مسابقة التصوير «عجمان في عيوننا» فتجاوز عدد المشاركين فيها 55 موهوباً.

يذكر أن «صيفنا سعادة» يختتم فعالياته في 25 من الشهر الجاري.

• إقبال كبير على البرامج والمبادرات.

• مسابقة تسلّط الضوء على أبرز كلمات اللهجة الإماراتية.

• 25 الجاري تختتم فعاليات البرنامج الذي تنظمه حكومة عجمان.

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