"الإمارات الصحية" تطلق فعاليات ومبادرات لتعزيز الصحة النفسية خلال أكتوبر

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال شهر أكتوبر الحالي، فعاليات شهر الصحة النفسية تحت شعار "معاً أقوى.. وعي يدعم ومجتمع يحتضن".

يأتي إطلاق المبادرة تزامناً مع "عام الأسرة"، عبر برنامج متكامل من المبادرات والفعاليات التوعوية والتثقيفية والمجتمعية، بإشراف إدارة الصحة النفسية، بهدف ترسيخ الوعي بالصحة النفسية، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، ودعم دور الأسرة والمجتمع في توفير بيئة أكثر احتواءً ودعماً للصحة النفسية وجودة الحياة.

ويضمن برنامج شهر الصحة النفسية الوصول إلى مختلف الفئات في البيئات الصحية والتعليمية والمجتمعية، ويوفر مساحات للحوار، مع التركيز على دور الأسرة في الوقاية والكشف المبكر ودعم التعافي. كما يعزز معرفة الأفراد بطلب المساعدة والوصول إلى الخدمات المتخصصة، ويجمع بين التوعية المجتمعية وتطوير مهارات الكوادر وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمات الصحة النفسية.

ويتضمن البرنامج ورش عمل ومحاضرات ومعارض وأنشطة رياضية ومبادرات تفاعلية في منشآت صحية وتعليمية ومجتمعية، لتعزيز التوعية بالصحة النفسية لدى مختلف الفئات.

كما يطوّر قدرات الكوادر الصحية عبر ورش متخصصة للأطباء غير المتخصصين حول المهارات النفسية الأساسية ومعايير الإحالة والتعامل مع الحالات الطارئة، دعماً للكشف المبكر وتكامل خدمات الرعاية الصحية.