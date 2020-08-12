جلسات في الثقافة والتنمية البشرية بمكتبات الشارقة العامة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنظّم مكتبات الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب أربع جلسات حوارية في التنمية البشرية وتطوير الذات والثقافة والتربية، تقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، وستحاورهم الإعلامية راما مهنا، عبر تطبيق التواصل المرئي «ويبكس» خلال الشهر الجاري.

وتستضيف الجلسة الأولى، التي تنظم السبت المقبل (الخامسة مساءً)، وتاتي بعنوان «أدوات الإقناع وهندسة التأثير»، الدكتور محمد عصام محو، الذي سيعرّف المشاركين أهم الأساليب الفاعلة في إقناع الآخرين والأدوات المؤثرة في هذا المجال. وسيتعرف روّاد المكتبات إلى خبرات المستشارة الدكتورة هالة الأبلم، التي ستقدّم جلسة تحت عنوان «علاج الأطفال بالقراءة»، في 22 الجاري، وتتناول خلالها أبرز المفاهيم الخاصة بالمعالجة القرائية وأنواعها ومميزاتها.

وسيكون الجمهور في 24 الجاري على موعد مع الدكتورة فاطمة بوهارون، التي ستصحب ضيوفها في جولة حول أسرار النفس البشرية خلال جلسة «غير توقيعك تتغيّر حياتك»، حيث سيتعرّف المشاركون خلالها إلى أنواع التواقيع المختلفة وما يمكن أن تكشفه عن شخصية أصحابها. بينما تنظّم المكتبات في 29 الجاري جلسة «فنّ العناية بأطفالنا»، التي تستضيف الدكتور حسام التتري، للحديث عن أهم العادات والأخطاء الشائعة المتعلقة بأسس التربية والتغذية والعلاج، وغيرها من الموضوعات القيّمة.

• 22 الجاري تنظم جلسة بعنوان «علاج الأطفال بالقراءة».

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