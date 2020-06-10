سالي موسى تنمي مهارات الصغار بـ «مزرعة في المدينة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بهدف تعزيز ثقافة القراءة في نفوس الأطفال، وتوسيع معارفهم، نظّمت مكتبات الشارقة العامة أول جلسة رواية قصص افتراضية تنظمها للأطفال، والتي قدمتها الإعلامية سالي موسى، مقدمة البرامج في إذاعة «بلس 95».

وتهدف جلسات رواية القصص الافتراضية إلى تقديم نشاطات متنوعة للأطفال خلال فترة الحجر المنزلي، بما يضمن لهم المتعة والفائدة، ويحفزهم على المطالعة وتنمية مهاراتهم الحياتية، إذ تجمع الأطفال واليافعين عبر حساب مكتبات الشارقة على «إنستغرام» @sharjahlibraries.

وقدمت الإعلامية في الجلسة قصة «مزرعة في المدينة»، المتوافرة بنسختها الإلكترونية على صفحة Highlights Library على موقع المكتبة، وتدور أحداثها حول طفلين يعيشان في المدينة، حولا حديقة منزلهما إلى مزرعة، إذ يزرعان الجزر تحت الطاولة، والأزهار عند حافة النوافذ، والطماطم على سطح المنزل.

وبعد قراءة القصة، أخذت سالي موسى الأطفال في رحلة افتراضية إلى حديقة منزلها، لتعرفهم بأنواع الخضار والأزهار التي زرعتها فيها. وقدمت لهم العديد من النصائح المفيدة، وتقنيات البستنة البسيطة.

تهدف الجلسات إلى تقديم نشاطات للأطفال خلال الحجر المنزلي.

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