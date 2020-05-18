مبدعون في ضيافة «العويس الثقافية» افتراضياً الأربعاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بعد غد، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «عزلة الكتابة في زمن كورونا» يشارك فيها كل من الدكتور شكري المبخوت، والصحافي عبده وازن، والدكتور طالب الرفاعي.

وعبر منصة «زووم» الافتراضية سيلقي المشاركون الضوء على مفهوم الكتابة في زمن الحَجر والعزلة التي فُرضت على الكاتب، وما تأثيراتها الفكرية والنفسية، وكيف استثمرها بعض الكتاب لخلق حالة إبداعية أعطت نصوصاً يرقى بعضها إلى مستوى الحدث الكبير الذي ضرب الكرة الأرضية بشراسة.

وينحدر المشاركون في الحلقة النقاشية من خلفيات ثقافية وابداعية مرموقة، إذ يعد الأكاديمي والروائي التونسي شكري المبخوت أحد ألمع الأصوات الروائية العربية، فضلاً عن حمله لقب الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) عن روايته «الطلياني».

بينما يعد الروائي الكويتي طالب الرفاعي من أبرز الأسماء الخليجية والعربية في كتابة القصة والرواية، وهو أكاديمي وإعلامي، ويشغل منصب الأمين العام لجائزة الملتقى للقصة القصيرة، ولاقت روايته الأخيرة «حابي» اهتماماً نقدياً وإعلامياً واسعاً.

بينما يجمع الإعلامي اللبناني عبده وازن بين مجالات عدة، فهو شاعر ومترجم وروائي وكاتب صحافي فاز بالعديد من الجوائز الأدبية، أبرزها جائزة الشيخ زايد للكتاب عن روايته «الفتى الذي أبصر لون الهواء».

وكانت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية قد نظمت أكثر من حلقة نقاشية عبر منصتها الرقمية، عن الشاعر سعيد بن عتيج الهاملي شارك فيها كل من مؤيد الشيباني وإبراهيم الهاشمي، وحلقة نقاشية عن الشاعر أحمد أمين المدني شارك فيها كل من بلال البدور والدكتورة مريم الهاشمي والدكتور هيثم يحيى الخواجة وإبراهيم الهاشمي.

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