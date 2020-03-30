«شاعر المليون» يحمل بيرقه غداً بلا جمهور

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

يستعد برنامج ومسابقة «شاعر المليون» لإعلان حامل البيرق والفائز بالجائزة الكبرى لموسمه التاسع، غداً، وسط ظروف استثنائية فرضتها الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات وبقية دول العالم للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وهو ما فرض إقامة الحلقات الثلاث الختامية للبرنامج من دون جمهور. كما انعكست الأجواء الحالية في اختيار موضوع القصائد التي شارك بها الشعراء في الحلقة قبل الختامية، التي أقيمت، مساء أول من أمس، على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

كما حرص فريق عمل البرنامج على توجيه التحية لدولة الإمارات، على ما تبذله من جهود هائلة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وتوجّه عضو لجنة التحكيم، الباحث والروائي سلطان العميمي، في مطلع الحلقة، بتحية تقدير كبيرة إلى كل من يعملون في الإمارات وخارجها، لحماية الأرواح وعلاج المرضى والتعقيم، ونشر الوعي لحماية الإنسانية جمعاء من هذا الوباء، الذي يشكل خطراً كبيراً على جميع دول العالم وشعوبه، قائلاً: «اليوم نحن بحاجة إلى وقفة جادة لمكافحة هذا الوباء، بحاجة إلى أن نتبع تعليمات القيادة الرشيدة التي لم تقصر بشيء في سبيل حماية الإنسان والأوطان»، داعياً كل إنسان من «عيال زايد» والمقيمين على أرض الإمارات ليكون عنصراً مسهماً في الالتزام بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حفظ الوطن ورعاية المصلحة الوطنية وحماية بعضنا البعض.

من جانبهما، استهلّ مقدما البرنامج، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، الإعلاميان أسمهان النقبي وحسين العامري، الأمسية بأبيات شعرية من منشورات التواصل الاجتماعي، تفاعلاً مع حملة التعقيم الوطني، وتقديراً للوقفة الواعية التي تمثلت في التزام أفراد المجتمع الإماراتي بتوجيهات الحكومة الرشيدة في الإمارات. وبينما ركز جانب من الشعراء المشاركين بالأمسية الـ15 في قصائدهم على حب الوطن ومديح رموزه وقادته، مثل الشاعر عبد المجيد الغيداني من السعودية، أول المتسابقين ضمن الأمسية، مع قصيدته الوطنية في حب السعودية ورموزها وقيادتها الرشيدة، والشاعر مبارك بالعود العامري من الإمارات، الذي قدم قصيدة في مديح الوطن وقيادته، كذلك قدم الشاعر محمد الحمادي العتيبي من السعودية، قصيدته مادحاً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتجه البعض إلى استعراض مسيرتهم في «شاعر المليون»، مثل الشعراء: محمد البندر المطيري، ومطرب بن دحيم العتيبي وأحمد بن عايد البلوي من السعودية.

وفي نهاية الحلقة، أعلنت لجنة التحكيم ترتيب مواقع الشعراء ضمن النهائيات، بنسبة الـ60% التي ستُجمَع مع تصويت المشاهدين بنسبة الـ40%، الذي بدء مع انتهاء الحلقة ويستمر لغاية ربع الساعة الأخيرة قبيل انطلاق أمسية تتويج«شاعر المليون».

موسم جديد لـ «المنكوس»

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، خلال الحلقة، عن إطلاق الموسم الثاني من برنامج «المنكوس»، البرنامج الفني الأول من نوعه، والمتخصص في لحن «المنكوس» من موروث الشعر النبطي الأصيل، وفتح باب الترشيح أمام المتسابقين.

ظروف استثنائية فرضتها الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات للحد من انتشار فيروس «كورونا».