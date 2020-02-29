فرقة البوب الكورية: نأسف لإلغاء 4 حفلات بسبب «كورونا»

المصدر: سيؤول ■أ.ف.ب

أعلنت فرقة البوب الكورية الجنوبية «بي تي إس»، أمس، إلغاء أربع حفلات كان من المقرر إقامتها في سيؤول في أبريل، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا، أمس، في كوريا الجنوبية 2022 شخصاً، بعد تسجيل 256 حالة إضافية في هذا البلد الذي يُعد الأكثر تضرراً من الفيروس بعد الصين، بؤرة الوباء، حيث ظهر للمرة الأولى في أواخر ديسمبر الماضي. وقالت وكالة «بيغ هيت إنترتينمنت» التي تتولى إدارة أعمال فرقة البوب الكورية الجنوبية الشهيرة، في بيان: «نأسف لإعلان إلغاء الحفلات الموسيقية التي كانت ستحييها الفرقة في سيؤول في الفترة ما بين 11 و19 أبريل في استاد سيؤول الأولمبي الذي استضاف دورة الألعاب الأولمبية لعام 1988، وكان من المقدر أن يحضرها أكثر من 200 ألف شخص».

وأوضحت الوكالة أنه «لم يكن هناك مفر» من إلغاء الحفلات، لأنه «من المستحيل في هذه المرحلة التنبؤ بحجم الوباء»، ما يولد الكثير من عدم اليقين بالنسبة إلى منظمي الحفلات والرواد. وعقدت الفرقة مؤتمراً صحافياً، الاثنين الماضي، للترويج لألبومها الجديد «ماب أوف ذي سول: 7». ويشير الرقم (7) إلى عدد أعضاء الفرقة وعدد السنوات التي مرّت على انطلاقتها.

وتعدّ فرقة «بي تي إس» ظاهرة موسيقية عالمية، فهي أول مجموعة كورية لموسيقى البوب تصل إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، وأحيت العديد من الحفلات المحجوزة بالكامل في لوس أنجلوس وشيكاغو ولندن وفرنسا.