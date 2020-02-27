متحف الغموض في أبوظبي.. لوحات تنبض بالحياة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يشهد متحف الغموض، الذي افتتح، أخيراً، في «مول نيشن تاورز غاليريا» بأبوظبي، إقبالاً كبيراً من الزائرين.

ويحفل مجسم المتحف الذي شيّد ضمن الطابق الأول من المول بعروض تفاعلية جديدة، تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي المعزّز، وتقنية العرض ثلاثي الأبعاد الترفيهي والتعليمي ،الذي يتسم بخاصية الإبهار للمشاهد، وتضم العروض فقرات ترفيهية وتعليمية لشخصيات العروض المتحركة بطريقة فريدة، حيث ينبض كل شيء بالحياة.

ويستقبل متحف الغموض العائلات يومياً مجاناً حتى 24 أبريل المقبل من الساعة الرابعة عصراً حتى 10 مساءً، للاستمتاع بعرض نابض بالحياة، يقوم على الاستخدام المبتكر للفن والتكنولوجيا وتثقيف الجمهور حول اللوحات والتحف الفنية، وتدوم كل فقرة من العرض الافتراضي ثلاث دقائق.

وتشكل عروض متحف الغموض جانباً من فعاليات معرض «إيماجن نيشن»، التي ينظمها «مول نيشن تاورز غاليريا» في أبوظبي حتى نهاية أبريل المقبل، وتأتي مكملة لعروض آلة الزمن في المول التي تستمر لغاية 14 مارس المقبل، والتي تستخدم تقنية الإسقاط الضوئي ثلاثية الأبعاد، وتأخذ الزوّار في رحلة مشوقة عبر الزمن، لعيش تجربة الحياة خلال العصر الجوراسي، وبعدها الانتقال إلى المستقبل، وعرض ما هو متوقع أن تكون عليه الحياة مع استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة.

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دقائق مدة كل عرض في المتحف، الذي يتواصل حتى 24 أبريل المقبل، في «مول نيشن تاورز غاليريا» بأبوظبي.